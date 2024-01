COAC 2024: Sergio Mora 'Que no se pierda la carga': "Antonio Reguera estaba muy emocionado por verse representado en las tablas del Falla"

Si existe, existiera o existiese la materialización de la denominada carga gaditana, sin duda, la figura de Antonio Reguera merecería tal corporeidad, pues el inclasificable artista gaditano es quien la ha elevado para el público a los altares. El carnavalero Sergio Mora, consciente de este hecho, ha elegido a quien ha inmortalizado lemas como "tortuga al chavá" o "orilleras" para su debut en chirigota, 'Que no se pierda la carga'.

"Antonio Reguera estaba muy emocionado por verse representado en las tablas del Falla. Ha estado con nosotros en los ensayos y nos ha tratado con mucho cariño, hasta que estábamos en camerinos ha estado mandándonos whatsapp", ratifica el autor y componente de la chirigota que asegura que han invitado a Reguera a venir hoy con ellos al coliseo "pero él ha declinado la invitación porque es un señor, sabe donde tiene que estar y le gusta más quedarse en un segundo plano", dice.

No ha estado el original, no, pero Mora anda muy contento con el papel que han hecho sus clones. "Yo estoy satisfecho, sé el lugar de esta chirigota, que no es más que el inicio de un proyecto carnavalero, de una familia chirigotera que, espero, dure muchos años en este Concurso. Esa era mi pretensión, pasarlo bien, disfrutar mucho cantando y que sea el inicio de algo. Estamos empezando como agrupación", desarrolla.

Un comienzo como grupo, como autor pero, desde luego, no un debut en todas las áreas para Sergio Mora que ha sido integrante y director de distintas chirigotas, entre ellas, las dos últimas de José María Barranco El Lacio (con un cuarto premio en el bolsillo), además de vocal de chirigotas y cuartetos en el COAC de 2018. "Sí, he sido jurado y ahí se aprende mucho. Se tiene la visión desde el otro lado y yo he intentado decir algunas cosas a la agrupación pero, a veces, normal, a todo no te hacen caso porque cada uno tiene su visión y el grupo puede más que el autor en algunas ocasiones. Pero, en general, nos hemos escuchado todos y hemos remado en la misma dirección, así que estoy muy feliz", resuelve Mora que no esconde que siente "mucha más responsabilidad y presión" que en años anteriores.