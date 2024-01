COAC 2024: Selu Piulestán: "La lucha del cuarteto puede ser muy bonita este año si se mantiene el nivel hasta el final"

El cuartetero Selu Piulestán, que esta noche pisaba las tablas del Falla de nuevo con su cuarteto 'Los cocos de Cadi', no podía salir más contento. "Ha sido magnífico, el público tenía ganas de ver al cuarteto después de varios años seguidos sin venir y la verdad es que se lo ha pasado bien, se ha reído muchísimo y nosotros nos alegramos muchísimo". Y lo más importante, añade, "que el único objetivo que me he propuesto es divertirme en el teatro. Me he propuesto no enfadarme, ese ciclo lo pasé y venimos a pasarlo bien y el que se quiera reír bien, y el que no pues también, en su derecho está", afirma tras salir de encarnar el papel de la madre del niño Miguel en la película de Pixar, aunque el gaditano quiere que lo llamen el Garrapata, en lugar de Piojo.

Y lo cierto es que desde "el principio la gente ha entrado del tirón en la idea que traemos, en lo que queríamos transmitir, la de un Coco gaditanizado que parece daba juego y, de momento, el primer episodio ha salido muy bien", explica, mientras que su compañero Chouza apunta que "se ha trasladado bastante bien la idea de México a Cádiz".

Respecto a la modalidad sostiene que "son tres los cuartetos que apuntan alto y puede ser una lucha muy bonita si vamos todos al mismo nivel hasta el último día, puede ser un año bueno de cuartetos, si llegaran tres a la final, de los cinco que se han presentado".

Javi Aguilera, Ángel Piulestán y Francisco José Fernández Toté vuelven a unirse cuatro años después para regresar al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. La pandemia y las obligaciones profesionales como humorista de Aguilera obligaron a un alto en el camino que se ha prolongado mucho más de lo deseable por el bien de la modalidad.