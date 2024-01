COAC 2024: Juan Antonio Osorio: "Si a Martínez Ares le dio un viento de 13 años, a mí me ha dado una bola del Oeste"

Enfundado ya en su tipo de croqueta fritita, Juan Antonio Osorio se muestra "tranquilo" e "ilusionado" en su regreso a las tablas del Gran Teatro Falla que pisó la última vez con 'Las elegidas', con su chirigota del Barrio. "Si a Martínez Ares le dio un viento de 13 años, a mí me ha dado una bola del Oeste en toda la cara", ríe el gaditano que vuelve al Concurso como autor e integrante de la chirigota de Roquetas de Mar 'Me tienes frito'.

Y es que Osorio, que vive desde hace una década en la localidad almeriense donde trabaja como administrativo, coincidió en Roquetas con otro gaditano, Eduardo Mayone, "nos vimos allí, nos dio alegría y, bueno, desde hace un tiempo yo quería hacer algo también y este año ha cuajado la idea, al principio, de colaborar con la chirigota pero luego pues ya me acabé implicando más", reconoce el coautor de la letra junto a Mayone de una chirigota con ya cierta experiencia en el COAC con el que es también este año autor de la música, José Manuel Gómez-Vizcaíno.

"La chirigota quería dar también un cambio y, bueno, aquí estamos. Yo he venido a aporta pues un poco el Carnaval que yo he vivido, que es el de mi chirigota del Barrio, darle una impronta gaditana y en eso he trabajado", confiesa Osorio que como autor también tiene experiencia "pero en mi callejera, con la que salgo en la calle en Cádiz desde hace diez años, desde que me fui".

Y es que el lazo de Osorio con Cádiz y con el Carnaval no se ha roto en ningún momento. Buena muestra de ello es que amigos como Juan Ardentía, Baena, o Javi el Ojo, han querido arropar en algún momento de hoy al autor, que también cuenta como figurante con otro de los amigos de la que fue su chirigota, Elías Hernández, y que presenta "un surtidito gaditano" gracias a las manos de "Mariño". "Le estoy muy agradecido, mira qué tipo con más arte", reía el chirigotero que hoy, en cierta manera, se siente también "como un padre".

"Mira, yo creo que por eso estoy también tranquilo. Porque aquí hay gente que ya tiene experiencia pero también gente que no sólo debuta en el Falla sino también en lo que es vivir el Carnaval. Tenemos a componentes de Almería, de Córdoba, nosotros de Cádiz... Así que tenemos que asumir también ese papel de por aquí y por allí. Da un poco de vértigo porque, hombre, hemos compartido también muchas noches viendo muy buenas agrupaciones en este teatro pero tenía ganas de hacer esto. ¡A ver qué sale!", culmina el chirigotero momentos antes de calentar voces en camerinos y volver a la escena.