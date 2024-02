COAC 2024| David Carapapa: "Lo de Palestina es un escándalo, nos ha sorprendido que no se le haya cantando antes"

"Estamos viviendo un genocidio en directo". Así de contundente, igual de crudo que en su letra, David Márquez Mateos 'Carapapa' se pronuncia sobre la necesidad de que en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) se escuchen versos dedicados a Palestina. "Lo de Palestina es un escándalo, por eso nos ha sorprendido que no se le haya cantado antes este año", decide.

'El joyero', desde luego, tenía pensado hacerlo "desde el primer momento". "Te diría que fue la tercera letra que le llevé al grupo y ya entonces pensé de guardarla para la semifinal arriesgándome, eso sí, a que no se repitiera. Pero, vamos, me ha sorprendido, sí, que efectivamente seamos los primeros en cantarle un pasodoble", asegura el autor que se sentía "llamado a hacerlo".

"Quién no va a estar con esta causa y en solidaridad con el pueblo palestino. Esto es David contra Goliat, es horrible lo que está pasando y, por eso, no me duele en prenda utilizar palabras como genocidio o exterminio, porque así es", explica David Carapapa sobre el primer pasodoble que ha interpretado en el pase semifinal de su comparsa.

Y si ha mirado hacia afuera en esta primera atacada, mira "con ironía y pena" hacia dentro en el segundo pasodoble. Mira hacia Andalucía. "Es que creo que nos miramos con cierta autocomplacencia y nuestra tierra se tiene que levantar... Y no es problema sólo de este Gobierno, también del anterior y del anterior al anterior... Este menosprecio a Andalucía es algo que arrastra desde hace años. Que Andalucía es bonita, pues eso lo sabemos todos, es un paraíso, pero hay que mirar más allá", cuenta.

Dos letras que, espera, "nos hayan subido un peldañito más" en la competición hacia la Gran Final. "No te voy a mentir, buenas vibraciones tengo pero no hemos escuchado todavía a todos los compañeros y, además, si el jurado piensa que hay cuatro mejores que mi comparsa, pues tampoco tengo nada que decir. Esto es un Concurso y nosotros estamos satisfecho con lo que hemos hecho", queda en paz.