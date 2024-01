COAC 2024| Antonia Molina: "Otras mujeres me dicen que he tenido dos ovarios por hacer lo que he hecho"

Única mujer ganadora de un primer premio de chirigota en la categoría de adulto, con 'Amo escuchá, chirigota callejera', y primera mujer pregonera del Carnaval de Chiclana, de todos sus hitos carnavaleros, Antonia Molina destaca, “por encima de cualquier cosa”, el haberlos conseguido de la mano de su hijo José Antonio. “Mi hijo me ha regalado cosas muy bonitas, que ni en mis planes estaban, que ni me había imaginado. Pero el mayor premio es haber visto en primer línea, tan cerquita de él, como él cumplió su sueño”, resuelve la chirigotera que junto a su vástago, Jose Molina, y a Jesús Manuel Selma el Melli, vuelve este viernes al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas para dirigir ‘La callejera invisible’.

–Vaya año, Antonia... ¿Cómo lo ha vivido?

–Ha sido un año precioso, precioso. A nivel personal es que algo como lo que hemos vivido este pasado año no estaba ni en mis planes, ni en mis proyectos, era algo impensable para mí. Haber ganado un primer premio de chirigota en el Falla, con mi hijo y por mi hijo. Viendo tan cerquita de él, en primera línea, cómo consiguió cumplir un sueño que tenía desde niño... Ha sido precioso, perdona que me repita pero es la palabra.

–Faltaría más... Un año precioso pero, ¿deja un poso de responsabilidad en el debut de este viernes?, ¿cómo está bregando con las expectativas?

–Eso pienso yo, no te lo niego, en la responsabilidad porque cuando vienes de un primero con quien compites es contra ti mismo, es una sensación que a veces da así como mareo pero, bueno, intentamos separarlo y disfrutar. Nuestro objetivo es que la gente disfrute, nada más, y disfrutar nosotros, claro. La responsabilidad es sobre todo por ahí, por hacer algo con lo que la gente se lo pase bien. Y, bueno, yo creo que sí, que se lo van a pasar bien...

–Porque, entiendo, que siguen en la misma línea, ¿no? Han hecho un Martínez Ares y parece que van camino de perseguir trilogía

–Sí, sí, un Martínez Ares. Es muy divertido esto de seguir con el personaje. Digamos que es el personaje del año pasado que como ha sido tan golfo y ha dicho tantas barbaridades, pues ahora eso tiene sus consecuencias... No puedo contar más... Vamos, yo te confieso que el año pasado hay cosas que decíamos que yo pensaban “me van a echar de España...”, cosas que yo no suelo decir y eso como Antonia... Pero mi hijo y el resto del grupo me decían, “pero que es un personaje, que es alguien que está en la calle cantando, que no pasa nada...” Pero vamos, que si no fuese porque me metí en el personaje no hubiera sido capaz de hacerlo...

–Oiga, Antonia, ¿y cómo lleva el pregón?

–Pues mira compatibilizándolo con la chirigota pero le estoy dando bastante caña porque yo no quiero llevar papeles, yo lo quiero decir, así que ahí me pongo todos los días sola frente al espejo ensaya que te ensaya. Pero bueno que no es tanto el pregón en sí como todo el tema de invitados, de enfoques, de cómo montarlo sobre el escenario... Todo eso es lo que me preocupa más porque es lo que a mí más se me escapa. Y, encima, José Antonio (su hijo José Molina) pues liado con la chirigota tampoco me hace mucho caso ahora, todo me dice que está bien (ríe), así que estoy un poquillo más sola, pero bien, yo creo que saldrá bonito.

–¿Cree que el hecho de que una mujer haya ganado un primero de chirigotas puede animar a que más mujeres se animen con la modalidad dentro del Concurso?

–Pues yo es lo que quisiera, que esto sirviera para las demás también. A mí me encantaría que hubiera más mujeres compitiendo pero, sobre todo, en chirigota porque ya veo como algo más normalizado la presencia en coro y comparsa, que salen todas, además, guapísimas, pero en la chirigota y en el cuarteto veo que no, que todavía se animan pocas. A mí me emociona mucho que me escriben mujeres para decirme que he tenido dos ovarios en hacer lo que he hecho, otras me paran y me dicen que ojalá pudieran salir con sus hijos en el Falla. Y yo a todas les digo lo mismo, que por qué no, que se atrevan, que den el paso.

–Usted lo dio en chirigota porque se lo pidió su hijo pero ya tenía una buena relación con el Carnaval, ¿no?

–Desde chavalita salía con mis amigas por aquí por Chiclana haciendo el payaso en Carnaval y luego pues siempre he sido una gran aficionada. Mientras cosíamos las muñecas de Marín nos poníamos la radio y yo mandaba a callar a todo el mundo. Mis hermanas me decían lo pesada que era yo con el Carnaval, pero bueno compartía esa afición con mi hermano y luego también con mi marido y con mis hijos. Pero lo primero que yo salí en el Falla fue en el coro, que me llamó el Alemania, no es que fuera una modalidad que me encantara pero ni me lo pensé, porque además del Falla es que yo amaba, y me sigue encantando, lo que es el lunes de coros, estar en la batea... Fue una gran experiencia y aprendí mucho. Y luego mi hijo, cuando ya se quiso independizar de los primos, que yo al principio no lo veía, la verdad, pues me pidió que saliera porque era una cosa que siempre habíamos dicho, lo bonito que sería salir juntos, y yo me resistí porque es que yo trabajaba en hostelería y era complicado para ensayar. Pero me convenció y ha sido el regalo más grande que me hecho nadie.