COAC 2024 | Ángel Gago: "No me esperaba el segundo premio, pero sabemos que el cuarteto de los punkis quedará para la historia"

El cuartetero Ángel Gago se ha mostrado sorprendido ante el fallo del jurado por el segundo premio de su cuarteto 'Punk y circo. La lucha continúa', pero tiene claro una cuestión fundamental que ha defendido junto a Moreno, Figue y Chicho durante todo el Concurso, "esto es Carnaval, así que lo primero es felicitar al cuarteto que ha ganado el primer premio y al de los niños, por su tercero, ha sido un concurso muy bonito".

Gago reconoce que "no me lo esperaba, pero esto es así y tenemos claro que al jurado no le ha gustado una propuesta tan de izquierdas. Seguro que el jurado es rociero y bético", añade. Con todo, "tengo que decir que no me afecta tanto, para mí los premios ya son más secundarios que otra cosa, ya no tengo ese veneno, y me quedo con que será un cuarteto que va a quedar para la historia, la gente se acordará de los punkis, pues ha movido los cimientos del Concurso, es de la agrupación que más se ha hablado", comenta en relación a un repertorio muy metido en el tipo y que ha levantado polémica durante todo el Concurso entre los que no han sabido tomar la medida a la fiesta ni conocen los códigos del Carnaval, más irreverente aún en la voz de este cuarteto con autoría de Miguel Ángel Moreno.

Pese a que actuaron bastante tarde, no estaban viendo el fallo juntos, "tardé hora y media en encontrar taxi junto a mi mujer y mis hijos, llegué a casa, escuché los premios desde la cama y nada, a dormir". Se queda, no obstante, con el hecho incontestable de que "hemos dicho cosas, pero esto es así, también para los premios, y ahora toca disfrutar de la calle" y de la Gran Gala del Carnaval que esta noche protagoniza junto a su cuarteto en San Fernando.