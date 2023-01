COAC 2023: Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la cuarta sesión de preliminares

Tras una buena noche de coplas, la clasificación del Jurado Diario experimenta algunos cambios. La comparsa de Antonio Martínez Ares, 'La ciudad invisible', se coloca en la cabeza de comparsas, mientras en chirigotas 'Los mi arma' se acerca al primer puesto.

Así, el grupo de Ares obtiene tras su primer pase en el concurso un total de 233 puntos. Le sigue otra comparsa que ha actuado en esta sesión, 'Las tía de la tiza' con 199 puntos. La tercera comparsa de la función, 'Mil noches en vela', obtiene 151 puntos.

En chirigotas, el grupo del Bizcocho se queda a 3 puntos de la primera clasificada, 'Los del veredicto'. 'Los mi alma' obtienen 234 frente a los 237 del Sheriff. Mientras 'Los desgraciaítos' se queda con 212, en cuarto lugar tras 'Los bipolares. 'No he salío antes porque mi madre no me dejaba', que cerró función, obtiene 148 puntos por parte del jurado diario.

Por último, el coro de Chiclana, 'Vive!' logra 197 puntos, en cuarto lugar del ranking de Diario del Carnaval