COAC 2023| El pasodoble de la comparsa de Nene Cheza a Tino Tovar en defensa de Quiñones

El Teatro Falla vivió anoche otro capítulo más de la polémica entre Tino Tovar y Quiñones, que está acaparando letras y carga desde que la comparsa del primero, 'Caminito del Falla', le cantara un pasodoble crítico al pregonero del Carnaval 2023.

La comparsa 'Los colaores', de Cheza y Zampi, respondió con otra copla en defensa de Quiñones. Nene Cheza afirmó que la letra de Tovar estuvo "fuera de lugar y ha habido muchos años para hacerla en lugar de hacerlo ahora que lo han nombrado pregonero". La letra, que elevó la temperatura, es obra del letrista de la agrupación, José Luis Zampaña Quintero Zampi.

Cheza señaló que, tal como se dice en el pasodoble de su comparsa, "todos tenemos algo que callar", y añadió que "aprovechar ahora para despreciar a Joaquín merecía esta réplica". Nene Cheza recordó que él estuvo 20 años en la comparsa de Quiñones. "Joaqui se puede equivocar, pero sacarle un pasodoble ahora no es justo. Yo si fuera Tino, más que pendiente a un pasodoble a Quiñones hubiera estado pendiente de la afinación de la comparsa", respondía.

El primer pasodoble

En un primera pasodoble de 'Caminito del Falla', Tino Tovar criticó la actitud de Joaquín Quiñones hacia la dinámica del concurso y especialmente hacia sus compañeros comparsistas. "Cuando salió Joaquín Quiñones de pregonero fue una noticia alegre, por su trayectoria, se lo merecía. Pero es un pregonero para todos, y cuando empezó a hacer entrevistas como pregonero me sorprendió la acritud hacia todos los compañeros, me ha decepcionado, de modo que lo que era una noticia alegre se ha tornado en triste, al menos para mí", decía tras la actuación. Por este motivo, decía Tovar "me ha nacido hacerle el pasodoble", para finalmente desearle al pregonero "que disfrute del pregón, y que igualmente lo disfrute el gaditano".

Sin embargo, la respuesta de Quiñones, que estaba en el Falla, no se hizo esperar. "La letra es totalmente respetable, pero me gustaban más 'Los quijotes del sur'", apuntaba el pregonero en alusión al tipo de la comparsa de Tovar para este 2022.

Desde entonces, el tema ha estado en muchos repertorios de las agrupaciones que han ido pasando sobre las tablas.