COAC 2023 | Tres años después, llegó febrero

Tras un año sin Carnaval y dos sin febrero de manera oficial, el Concurso del Gran Teatro Falla regresa desde este sábado a su fecha tradicional tres años después. El célebre "llegó febrero" que cantaba 'Los inventores' ya es una realidad, aunque todavía estemos metidos en enero. Pero en Cádiz, enero y febrero (e, incluso, marzo) es prácticamente lo mismo una vez que pasan las fiestas navideñas.

Con el recuerdo todavía muy reciente del intenso certamen de la pasada primavera, será el coro 'La voz', de Luis Rivero, quien esta noche tenga el honor de alzar el telón para dar comienzo a una edición del COAC que estará protagonizada por la vuelta a la completa normalidad carnavalera. Es decir, el Concurso del Falla retrocede a 2020, con todos sus avíos y sus alicientes.

Junto a esto, hay que añadir a la coctelera la incertidumbre que genera el corto espacio de tiempo que los autores y los grupos han tenido de margen. Unos meses que se han echado en falta para desconectar y hacer borrón y cuenta, además de provocar el comienzo tardío de los ensayos y generar poco recorrido más allá del Falla y la calle de los repertorios de 2022. Pero el trabajo de todos los componentes de la fiesta ha sido arduo e intenso para intentar volver a ofrecer un espectáculo de calidad.

En total, serán 109 agrupaciones (14 coros, 52 comparsas, 39 chirigotas y cuatro cuartetos) las que pelearán desde esta noche por los premios. En la vuelta a la normalidad, estas son las claves de cada una de las modalidades

Coros

El coro vuelve a tomar fuerza en el COAC 2023. Las ausencias condicionaron en parte la competición en la pasada primavera por la baja de dos de los primeros espadas, como son Julio Pardo y Nandi Migueles. Ambos volverán a estar presentes sobre las tablas con 'Los Martínez' –con la vuelta en la letra de Antonio Rivas– y 'Aquí no se rinde nadie', respectivamente, retomando así los proyectos que dejaron paralizados a causa de la pandemia del coronavirus.

Estos dos grupos se unen a la pelea por un puesto en la final, en la que, a priori, también están los cuatro coros que pisaron la última función el pasado junio. Antonio Bayón y Rubén Cao defenderán el primer premio obtenido con 'Pachamama'. Lo harán con 'El día de mañana'. Por su parte, Luis Rivero, dentro de la lucha de estilos en la modalidad, trae 'La voz'. José Manuel Pedrosa y David Fernández intentarán recuperar el trono perdido con 'Los negros', mientras que Miguel Ángel García Argüez presenta ‘Al-Ándalus’ tras su primer pase a la final con ‘Tierra y libertad’.

En un segundo escalón, están el coro de Barbate, una de las sorpresas agradables de 2022, con 'Las del puerto'; y Procopio, Longobardo y Fran Quintana con 'La reina del sur'. También hay que destacar los regresos del coro de Chiclana con 'Vive!', el de San Fernando con 'La burbuja' y el de Sevilla con 'La fiera'.

Comparsas

La modalidad de comparsas fue la verdadera reina del COAC 2022 debido a que todos los autores de renombre no faltaron a la cita de la pasada primavera, lo que se notó tanto en la competición y la calidad de los repertorios. A esto se añade que, en un principio, el presente certamen estará menos enturbiado tras quedar atrás la polémica de la comparsa 'Los indomables', que condicionó en parte el desarrollo del Concurso del Falla.

En esta ocasión, sí habrá dos bajas de renombre respecto a la pasada edición. La primera de ellas es la de Enrique García Rosado Kike Remolino, que tras quedar en quinta posición con 'La boquita prestá0 ha decidido tomarse un descanso. Por su parte, David Márquez Mateos Carapapa tuvo que dar marcha atrás en mitad de los ensayos a su intención de participar con 'El joyero'. A ellos también hay que unir las bajas de Fran Quintana y José Luis Bustelo.

De los cuatro finalistas, todos estarán en liza en la competición carnavalera. De nuevo, el rival a batir será Antonio Martínez Ares con 'La ciudad invisible', proyecto que recupera en 2023 tras ganar con 'Los sumisos'. Entre los nombres consagrados, García Argüez, Raúl Cabrera y Javi Bohórquez presentan 'Los esclavos', mientras que Tino Tovar espera recuperar con 'Caminito del Falla' las sensaciones perdidas con 'La brigada'.

En una modalidad que ha pecado muchas veces de inmovilista en nombres, resalta el grupo de jóvenes valores que se está haciendo un hueco en ella. Piru y Tomate ya probaron las mieles de la Gran Final en 2022, puesto que pretenden repetir con 'El embrujo de Cádiz'. También ya ha encontrado su sitio Jonatan Pérez, que concursa con 'Los peliculeros'. Por su parte, Germán Rendón quiere dar este salto con ¡Los trampucheros'. Y sin olvidar la irrupción meteórica de la comparsa de Marta Ortiz con 'We can do... Carnaval', un cuarto premio que intentará, al menos, repetir con 'Las musas'.

Nene Cheza y Zampi con 'Los colaores, una comparsa de toda la vida', José Manuel Cardoso con 'Los catetos (una comparsa de afuera)', Juan Fernández con 'Una excusa divina' o Luis Ripoll con 'Los telarañas' serán otros de los nombres a tener en cuenta.

Chirigotas

La competición en chirigotas estará marcada por el regreso de varios grupos. El principal de todos ellos es el de José Antonio Vera Luque, auténtico dominador de la modalidad. Tras su experiencia comparsista con ‘Los quinquis’, vuelve a ser el máximo favorito con 'Frente Talibán de la República Irreverente de Kadikadistán'.

También serán muy relevantes las vueltas a la pelea carnavalera de la chirigota puertorrealeña de Fermín y Antoñito con 'To me pasa a mí: los desgraciaítos', la sevillana de Pablo de la Prida con 'La chirigota del barranco', la chiclanera de Los Molina con 'Con la verdad por delante: los sinceros' o la palaciega de Luis María Rodríguez Rondán con 'Yo soy aquel'.

Tal cantidad de altas apretará la pelea por un puesto en la final al sumarse que prácticamente todos los grupos que estuvieron en 2022 repetirán en el COAC. De ellos, destaca el de Manolín Santander, Carlos Pérez y Sánchez Reyes, que defenderá su último primer premio con 'Los viñanos', mientras que el Sheriff se vuelve a rodear de Roberto Fabio Gómez y Juan Pérez para sacar 'Los del veredicto'.

Además, será muy interesante la respuesta que dará Antonio Álvarez el Bizcocho al enorme cajonazo que sufrió con 'Gente con chispa'. Se intentará resarcir con 'Los mi alma'. José María Barranco con 'La chirigota del Lazio', el Cascana con 'Aquí falto yo', la chirigota del Barrio con 'Hotel y resort Cadi, aquí tiene usté su casa', el Melli y Jose Molina con 'Amo escuchá, chirigota callejera' o David Amaya y el Taka con 'Los que se van contigo a la cama' también estarán en la pelea por todo en esta modalidad.

Cuartetos

El cuarteto llega a este COAC 2023 en una clara crisis tanto en número de grupos como en la calidad prevista en función de las inscripciones, aunque siempre puede haber sorpresas. Para esta edición, solo se han apuntado cuatro cuartetos, el número más bajo de las últimas cuatro décadas.

La competición va a estar condicionada por este hecho y por las llamativas ausencias. De la pasada edición, no estará el cuarteto de Iván Romero, segundo premio con 'Al Edén que le den'. Tampoco acudirá el de Jorge Gil el Perrichi, que estuvo en mayo con 'Mira en tu interior', quedándose en la primera fase tras haber superado el primer corte en varias ocasionas. Más prolongadas son las ausencias de Manolo Morera (desde 2019) y Javi Aguilera (desde 2020) al estar centrados en sus respectivas carreras humorísticas.

Ante esto, el único baluarte de la modalidad es el cuarteto de Miguel Moreno, José Manuel Cossi y Ángel Gago, que con 'Escuela Taller de Gladiadores El Pópulo' es el principal y único favorito. El resto de los participantes son melones por calar, especialmente 'El COAC No pasamos ni una más', semifinalista en 2022 con ‘Esto está empetao’.