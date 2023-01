COAC 2023| Piru, 'El embrujo de Cádiz': "Viviremos el concurso igual, por un año no puedes cambiar tu forma"

Antonio Pérez ‘Piru’ vuelve a formar equipo con Sergio Guillén ‘Tomate’ en la autoría de la comparsa de la Cantera. Con “nervios”, pero “con todo bastante cerradito”, afronta el estreno del ‘El embrujo de Cádiz

–Hace unos siete meses se hacían con un segundo premio con ‘Después de Cádiz ni hablar’ y quedaban a sólo 4 puntos de Martínez Ares. ¿Se afronta ahora el concurso de otra manera?

–Realmente no, lo hacemos igual. Si vuelve a pasar, si este año volvemos a tocar la final, quizás si nos consolidemos o se nos tenga más en cuenta pero por un año tú no puedes cambiar tu forma de competir. Todos sabemos que si se abren las cortinas y la peluca tuya no gusta, pues puedes quedar en el puesto dieciséis. De hecho no llevamos peluca por si acaso, os adelanto que no hay peluca (ríe).

–¿Cuál es el secreto de esta comparsa para que en tres años se haya colocado entre las esperadas?

–Mira, yo es que creo que cayó en el momento adecuado. Que el primer año de adultos – ‘Los niños sin nombre’– fue un Carnaval en el que la gente le tenía mucho cariño a la cantera y a eso se sumó que lo hicimos bien, que lo niños cantaron bien, muy bonito, que las letras acertaron y se nos tuvo un poquito en cuenta. Y ocurrió lo mismo el año pasado, la gente quería Cádiz y le dimos Cádiz al final. Son cosas que se dan. La verdad es que para triunfar en el Carnaval tienes que tener el talento para el día en que se da la oportunidad aprovecharla, pero claro no todo el mundo tiene esa oportunidad lamentablemente. Hay muchos autores con talento a los que no se le han alineado los astros.

–Regresan con Cádiz al menos en el nombre, ¿seguirá la comparsa en la misma senda que tan buen resultado dio?

–Cuando algo funciona creo que es un error alejarte absolutamente de ello. Intentamos que tanto visualmente como el sonido a los aficionados le aporte algo distinto, para que no estén viendo al misma comparsa, pero sí es verdad que pensamos repetir en lo que acertamos, pero con otros temas y otras historias. Hablando más de Cádiz que del Carnaval, que ya dimos bastante.

–¿Está en su mejor momento su dúo con el Tomate en la autoría?

–Siempre estamos juntos. Y desde hace unos siete u ocho meses incluso trabajamos juntos, codo con codo en la oficina. E incluso cuando a él le ha dado por entrenar, que han sido pocas veces, nos hemos apuntado al mismo gimnasio. Nos llevamos genial y coincidimos en el camino, en el rumbo, también ideológicamente tenemos un sesgo parecido, aunque no el mismo, pero coincidimos en el grueso. Luego ya limamos aristas en nuestras discusiones sobre los temas a abordar y de qué manera lo hacemos, y creo que esos matices hacen que los pasodobles salgan más redondos y tengan menos puntos flacos.

Trisnina Como guiño al IX Congreso Internacional de la Lengua que del 27 al 30 de marzo se celebra en la ciudad, la redacción de Diario del Carnaval pretende atesorar las palabras del habla gaditana favoritas para las diferentes personalidades de la fiesta grande de Cádiz que desfilarán por estas páginas durante el COAC. Antonio Pérez ‘Piru’ ha elegido ‘Trisnina. “Porque mi madre siempre me decía mucho eso de este niño tiene ‘trisnina”, apunta. Y no será seguramente el único niño gaditano que lo escuchaba y lo escuche, si piensan que no es un angelito. Dícese de alguien que encierra o esconde mucho, que tiene guasa.

–Este Concurso faltan nombres importantes de compañeros, ¿cómo ve la pelea en la modalidad?

–Es verdad que si falta Kike, Carapapa y Vera está en chirigota hay más huecos. Pero al final sale Martínez Ares y Tino, que son dos que nos se van a caer nunca, y también el Chapa, que ha demostrado tener una gran calidad y ser un grupo muy seguro. O igual es el año de Germán, o Jona vuelve a traer otra comparsa de nivel, o Nene Cheza, que trajo una comparsa muy bonita vuelve a repetirlo y le gusta al jurado más que la mía ,... Martínez Ares canta el día antes que yo y Tino el día después, así que imagínate el sandwich que me están haciendo. Cómo te pongas a hacer cuentas... creo que va a estar bonito.

–Y aún así 52 comparsas frente a 39 chirigotas.

–Es que creo que la chirigota es más difícil. Bueno, creo no , te lo digo porque saco una chirigota que canta el último día – ‘Los jefes de Cádiz’–, y es más difícil. Los cuplés son muy complicados. Pero también va por modas. Recuerdo que el año de ‘Los piratas’, Martínez Ares cantó a que era la chirigota la que estaba de moda. Son ciclos y esto puede cambiar en un par de años.

–¿Alguna novedad en el grupo? Usted vuelve a salir cantando, ¿no?

–Somos prácticamente los mismos, salvo dos componentes que no han podido salir por temas de estudio. Y yo me quiero retirar pero no me deja el Tomate, lo juro que no es broma. No quiero salir ya cantando, tengo dos trabajos y esto de los ensayos todos los días es muy duro. Pero él dice que así los enchufo más a ellos. A ver hasta cuando me va a dar coba.