COAC 2023 | Antonia Molina (Amo a escuchá): "La chirigota este año tiene nivelazo y esto es lo bonito, la competición"

Antonia Molina, madre del autor de la chirigota 'Amo a escuchá, chirigota callejera', salía de las tablas del Falla tras el pase de cuartos muy emocionada. Tras probar en mayo ha decidido volver con la que desde hace apenas un concurso es también su chirigota, con esta pasión que ella misma le inculcó a su hijo José Molina desde que era niño, con quien se marcaban delante del televisor los pasos genuinos del ritmo del tres por cuatro. "Desde chico chirigoteábamos juntos, le ponía Carnaval desde que estaba sentadito en la silla y ya más mayorcito hacíamos el tipo tipo".

Una experiencia que de nuevo "ha sido muy bonita, y sobre todo cuando hemos cantado el pasodoble a las limpiadoras, que se emocionaron mucho en camerinos cuando las avisaron y vinieron a escucharnos". Aunque también se queda con el "buen sabor" del pasodoble dedicado a la modalidad que representan, la que tanto y tantos años han vivido juntos. "La chirigota este año tiene un nivelazo, está complicado y esto es lo bonito, es lo que queremos, competir".

Pero no se han quedado atrás con los cuplés, reconoce, "que son muy callejeros y canallas, con mucha poca vergüenza y parece que han gustado mucho, la gente se ha reído", que es lo que persiguen a fin de cuentas.

Bellas sensaciones de las ya le cuesta alejarse. "Yo trabajo en la hostelería y es complicado ensayar, y ya me convenció el año pasado tras el confinamiento, pero me ha gustado, sí, y no quiero dejarlo, tengo vitalidad para seguir", afirma tras un pase en el que conectaron con un público muy disfrutón.

Un pase que también saboreó Quique García Rosado 'Remolino', que siguió entre bambalinas la actuación de la chirigota, con la que ha colaborado. "Me he quitado un poco la espinita", decía tras el pase.