El Ayuntamiento de Cádiz facilitará que haya Carnaval en febrero

Un año, dos carnavales. La opción que planeaba por el calendario de celebraciones de Cádiz en el presente año parece confirmarse conforme se acerca la fecha. Pese a la insistencia del Ayuntamiento de que el Carnaval se celebrará en el mes de junio y de que, en base a esa decisión unilateral del equipo de gobierno no habrá programación oficial fuera de esa fecha, las posiciones se han relajado nada más iniciarse el mes de febrero. Y el equipo de gobierno ya plantea facilitar el Carnaval en su fecha habitual, que este 2022 debía transcurrir entre el viernes 25 de febrero y el domingo 6 de marzo, aunque limitada al puente de Andalucía, coincidiente con el primer fin de semana.

No habrá programación oficial, pero sí se habla ya de dispositivos de limpieza y de seguridad, así como de ampliación horaria para la hostelería en ese intervalo de fechas. Así lo ha trasladado este jueves la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, a los representantes de las denominadas agrupaciones ilegales en el foro que se ha celebrado en el Baluarte de la Candelaria. La actitud del Ayuntamiento será “ de “colaborar en la medida de las posibilidades, sin ser un impedimento ni perseguir a nadie” en caso de que las agrupaciones se echen a la calle en cuestión de días, según ha afirmado Cazalilla, que no obstante ha apelado a “la responsabilidad individual y colectiva” en el contexto de pandemia “que continúa siendo delicado y que no podemos obviar”.

Siguiendo con ese posicionamiento de mantener “una actitud facilitadora”, ha anunciado la concejala que el Ayuntamiento “dispondrá los recursos necesarios para que todo transcurra sin riesgo y de la mejor manera posible” en caso de que las agrupaciones salgan a la calle en febrero. Hasta tal punto, que reconoce Cazalilla estar sopesando el Ayuntamiento “la posibilidad de decretar la ampliación del horario de hostelería entre el 26 de febrero y el 1 de marzo, lo que permitiría a los bares abrir hasta más tarde y licitar también las tradicionales barras durante el fin de semana, el lunes 28 y el martes 1 de marzo”.

Además de esto, ha asegurado que la ciudad contará con un dispositivo de limpieza y otro de seguridad, en función de lo que “se determine necesario”. Y además, ha avanzado que se elevará consulta a la Junta de Andalucía “para que, como autoridad sanitaria competente, informe de las directrices y de la normativa que debe seguirse en prevención del Covid en febrero teniendo en cuenta que hay un movimiento ciudadano que plantea salir a cantar a la calle en esas fechas”.

Ha insistido la concejala en que la celebración del Carnaval “tiene muchos elementos cuya supervivencia hubiera sido difícil o imposible de celebrarse en febrero, como por desgracia hemos comprobado estas semanas”, apostando por un escenario en el mes de junio en el que “pueda desarrollarse un carnaval con el mayor número de actividades que lo componen y con la máxima normalidad posible”.

Con las medidas hosteleras, sanitarias, de limpieza y de seguridad pendientes de concretar, concejala y callejeras se han emplazado a un nuevo encuentro el próximo día 16 de febrero, en el que presumiblemente el Ayuntamiento definirá cómo será este Carnaval de febrero que oficialmente no estaba contemplado pero cuya celebración el gobierno local va a facilitar con la mayor normalidad posible.