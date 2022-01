El Ayuntamiento de Cádiz deja abierta la puerta a un cambio de fecha del Carnaval en sus contratos

En el discurso oficial, el Ayuntamiento insiste en que no contempla un escenario distinto para el Carnaval que el ya anunciado de celebrarlo entre el 2 y el 12 de junio. No obstante, aunque quedan más de cuatro meses para entonces, los tiempos cada vez son más reducidos y la situación actual de pandemia no es la más propicia para que la maquinaria de la fiesta comience su andadura tal y como hace en septiembre y octubre de un año normal. Por eso, pese al mensaje de tranquilidad y de normalidad que traslada Fiestas, en la práctica se ha dejado abierta la posibilidad de que el Carnaval de 2022 vuelva a cambiar de fecha.

Así, al menos, ocurre con el último contrato que ha sacado el Ayuntamiento a licitación, relacionado con el montaje de toda la infraestructura que necesita San Antonio para el desarrollo del pregón del Carnaval (aún sin pregonero) y todo el programa de actividades que habitualmente tienen lugar en esa semana, especialmente en lo relativo a actuaciones y conciertos. El pliego ya disponible (desde el pasado viernes) para el envío de las correspondientes ofertas establece que las fechas de celebración del programa oficial del Carnaval “se determinarán según el desarrollo de la pandemia Covid-19”, quedando obligado el Ayuntamiento a comunicar a la empresa que resulte adjudicataria “la fecha en la que deberá comenzar la instalación del objeto de este contrato” con una antelación de 40 días.

Llama la atención, por tanto, esta incertidumbre respecto a unas fechas de celebración que en teoría están cerradas, aprobadas (no por el Pleno, que en su día votó en contra del calendario propuesto aunque el equipo de gobierno rechazó cumplir ese acuerdo) y confirmadas. Y más aún teniendo en cuenta que pliegos de años anteriores precisaban con exactitud la fecha de celebración del Carnaval. Así, el del último año que hubo celebración en la calle (2020) especificaba el pliego que “las obras, suministros y servicios que se detallan en este pliego de prescripciones técnicas” para el “montaje, mantenimiento y servicios técnicos de infraestructuras e instalaciones temporales” necesarias en el escenario de la Plaza de San Antonio “entre los días 20 de febrero al 1 de marzo de 2020, ambos inclusive”.

Tampoco se concreta la fecha exacta de la celebración de otro de los pliegos vinculados al Carnaval. En concreto, el del suministro de papelillos y serpentinas para la cabalgata del primer domingo de fiesta y otros eventos. No especifica el pliego que esa cabalgata se vaya a celebrar el domingo 5 de junio, sino que al respecto se indica que el material contratado “deberá estar a disposición de la delegación municipal de Cultura y Fiestas en una fecha que se comunicará con dos meses de antelación”.

Con esta redacción que viene dando el Ayuntamiento a los pliegos de contratación vinculados al Carnaval 2022 se reserva una última carta el equipo de gobierno por si finalmente optara al cambio de fecha del Carnaval. Una difícil tesitura que la próxima semana podría quedar despejada en función de lo que se decida en los foros de participación convocados, aunque estas reuniones están pensadas en el concurso de agrupaciones más que en la fiesta de la calle.