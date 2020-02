"Quiero que la juventud dé un paso adelante"

A Antonio Pérez ‘Piru’, que escribe la comparsa de la Cantera junto al Tomate, 'La ciudad de Dios', le trastocó los planes el éxito del año pasado. “Pensaba que era un proyecto a largo plazo y eso te cambia todo”, cuenta en una charla con Diario del Carnaval. Defensor de un Carnaval donde las letras y los valores que se transmiten, cuenten, ve más fuerte la modalidad de comparsa en este 2020.

-¿Cuándo dio el paso de coger el boli y ponerse a escribir?

-Bueno, yo le hacía los cuplés a ‘Cabaret’, una comparsa juvenil de Juan Fernández. Siempre he intentado aportar a los repertorios porque siempre he tenido esa inquietud. Mi vocación frustrada es el periodismo, aunque he estudiado ciencias porque en mi entorno no lo veían. Luego empecé ayudando al Jona con algunas ideas y al final mi primera agrupación como autor fue una muy mala, ‘Hasta mañana si yo quiero’, creo que quedamos entre las diez últimas.

-¿Y Antonio Pedro Serrano ‘Canijo’ es su referente? De su grupo han salido autores como Germán Rendón o usted.

-Empecé antes de estar en el grupo, pero sí es verdad que el Canijo - con el que sale en 'Chernobyl, el musical'- me ha dado una master class de cómo escribir con honestidad. He aprendido a decir lo que se piensa, lo que se siente, no buscar una artificio o no intentar ser polémico si no lo sientes. Y luego también he pasado por diferentes agrupaciones y de Germán y Jona aprendí mucho sobre qué es lo que tengo hacer y no tengo que hacer a la hora de confeccionar una comparsa.

-¿Se plantea aparcar su faceta como componente en la chirigota?

-Es que me gusta todo. Es verdad que me está costando mucho ensayar este año porque el trabajo mío es ahora más intenso y son muchas cosas, muchas horas, me he mudado,… Quizás necesite dejar aparcada una temporadita mi etapa como componente pero no te lo puedo confirmar, porque mi grupo me tira mucho.

-¿Siente la presión de que se fijen en usted o el Tomate para el relevo generacional de autores?

- Bueno, yo he salido con Jona y hemos visto que eso tarda en llegar. Él ahora creo que ha sacado la mejor de sus agrupaciones y por eso creo que no nos corre bulla. Sé que la gente tiene muchas ganas pero verdaderamente lo que me preocupa es no cumplir las expectativas con mi comparsa, que la gente espere lo mejor de nosotros me preocupa mucho. Por eso en los cuartos de final de ‘Los niños sin nombre’ lo pasé tan malamente, pero de mareo y todo, porque habíamos generado una expectación que había que cumplir, no quería decepcionar.

-¿Y por qué tarda tiempo ese relevo? ¿Se cansan pronto los grupos, no se aprecian a los nuevos talentos?

-Me gustaría estar en el Carnaval de los 80 y ver cómo hablaba la gente de Martínez Ares, igual el mundo del Carnaval decía ‘está bien el pibe’, no sé cómo sería, pero sería interesante hablar con alguien que tenga más edad. Y lo de los grupos y mantenerse creo que depende de los valores, de cómo se crean. Si tú lo creas diciendo esto no es una familia, esto es una comparsa y si otro día necesito otro mejor que tú te voy a echar o si tú te quieres ir a otro sitio mejor te vas, pues raramente se va a mantener. En nuestra comparsa la filosofía es otra. Hemos metido a un componente nuevo por razones de trabajo y la pregunta para su incorporación fue: ¿Quién de vuestros amigos querría salir? Esa fue la pregunta. Los habrá mejores pero también los hay escribiendo mejor que yo y podrían llamar al Chapa.

-Y la gente percibió ese algo más en ‘Los niños sin nombre’.

-Fueron muchas cosas. El grupo marcó la diferencia, y no en calidad ni porque yo fuera tan bueno escribiendo ni el Tomate con la música, bueno el Tomate sí que es un fuera de serie y va estar pronto entre los mejores de Cádiz. Pero fue una suma, la templanza de esos niños, que están arriba como en su casa, y que inspiraban una ternura y una inocencia que para nosotros es un ingrediente tan importante de mantener como lo son la afinación o las letras, que ellos mantengan esa inocencia y no se contaminen. Con el Carnaval, como con la música, te llevas todo el año girando en un autobús y hace que ciertas cosas estén a tu alcance. Tomate y yo somos muy pesados. Al final cada uno de es su madre y de su padre, y puede hacer lo que quiera, pero vamos a intentar que no se vean contaminados por las cosas feas, que no sea culpa nuestra.

“Hubo una época en que era más importante quién cantaba tus letras a lo que cantabas”

-Hay muchos jóvenes que tienen a los comparsistas como ídolos y hay que tenerlo en cuenta ¿no?

-Yo viajo con la chirigota y te das cuenta de que los jóvenes flipan contigo. Por eso es muy importante cómo nos comunicamos, no liarla en las redes sociales, no colarnos a cantar con una ‘tajá’ muy grande. El otro día tuvimos una pelea en mi chirigota porque le dieron a Valverde un premio a mejor jugador cuando dio una patada muy grande y eso no puede ser. Es verdad que esa acción le dio al Madrid el partido, pero tú no puedes dar el premio al mejor jugador del partido a alguien que ha dado una patada por detrás. Los valores hay que cuidarlos.

- Usted también intenta poner de relevancia esos valores en sus letras, como el feminismo.

-Al final el Carnaval es un vehículo donde se pueden mostrar muchos valores y si el feminismo se suma perfecto. El pasodoble del año pasado tuvo 30.00 visitas en una de las páginas donde se compartió, que fue la Pandereta. Si sumamos todas pues no sé a dónde llegaría. Con que haya cambiado la forma de pensar de 20 niños ya hemos conseguido Carnaval del bueno. Creo que la cultura progresista tiene su máximo exponente en Cádiz en su Carnaval, que contagia a la gente y el día a día de los gaditanos.

-¿Está de acuerdo con eso de las letras de ‘pescaíto’ en blanco como ha dicho Martínez Ares?

-Yo no creo que no se digan cosas, es que se dicen todos los días y quizás no llame demasiado la atención. Y es verdad que hay metacarnaval pero antes también lo había, aunque Quique Miranda haya puesto de moda la palabra y la gente la utilice. Pero creo que ha existido siempre, aunque no hay que ser pesado, eso sí. Pero a la hora de confeccionar la pareja de pasodobles utilizo el Carnaval, porque lo es.

-Comentaba Tomate en la preselección que quizás en los últimos años se le había dado más importancia a la envoltura, al papel del regalo, que a lo de dentro en las agrupaciones.

-Sí, hubo una época que era más importante quién cantaba tus cosas que qué cantabas. Pero Juan Carlos Aragón sacó ‘Los millonarios’ con un grupo de gente que nadie conocía y vocalizando y le dio una vuelta al Carnaval y volvieron a contar los repertorios. Creo que Martínez Ares en su vuelta, en su forma de interpretar, ha seguido esta onda y estamos claudicando todos y me parece muy bien.

-Usted formó parte de la autoría de ‘Gora ke hay’, ¿no se pondría otra vez a escribir chirigotas?

-Me gustaría, pero no tengo tiempo. Fue una época muy divertida con Miguel Llul pero es que desgasta mucho, hacer cuplés de chirigota es algo muy duro. La chirigota es más difícil porque tienes constantemente un feedback con el público. Con el Canijo no paramos de darle vueltas y el cuplé es la pieza más complicada que existe. Creo que Vera ha sido el mejor y por eso ha ganado tanto. El cuplé no está pasando por sus mejores momentos cuando es la pieza genuina.

-¿Hay ganas de cambiar el concurso desde los más jóvenes?

-Yo es que veo que hay avances, veo cosas que me gustan, será que soy muy positivo y me enfado con pocas cosas. Por ejemplo creo que a la cantera se le está tratando bien, que está bien que la Erizada sea después de la final infantil y pueda ver a esos niños en la calle o a agrupaciones, que empiecen las sesiones a las ocho es fantástico. Los que están gestionando lo están haciendo bien. Lo que sí he cambiado de opinión es respecto a la preselección. Antes no era partidario de una preliminar previa y ahora sí, porque el contexto ha cambiado. Y creo que las cabezas de serie también tendrían que ir al final para equilibrar la balanza y que no cierre una comparsa o una chirigota sin nombre porque no la espera nadie.

-Cuanto termine este Carnaval, ¿qué espera haber vivido?

-De momento, creo que la comparsa no ha defraudado y eso me deja satisfecho. Pero me gustaría que algunas de las que no tienen nombre se colara. Quiero que la juventud dé un paso adelante pero con letras, porque se lo merezcan y este año hay nivel. Y Kike, Martínez Ares, Los listos, Tino traen por su lado unas grandes comparsas y va a ser muy complicado. Pero vamos a intentar ponerlo difícil a ellos y al jurado. Nosotros, al menos, creo que hemos sacado la comparsa que nos gusta.