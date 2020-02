Antonio Pedro Serrano El Canijo sale de la zona radiactiva de ‘Chernobyl. El musical’ para meterse en otra zona de peligro. La de mostrarse tras la máscara...

–¿’Chernobyl’ es la última serie que ha visto?

–No es la última pero sí la más reseñable, la que he visto con más ansia. De hecho, la he visto dos veces.

–¿Y el último musical?

–Uff, no me gusta mucho el género. Te diría que La la land. Es que para musicales prefiero los clásicos y cursis como Sonrisas y lágrimas.

–Entonces, ¿más de serie que de cine?

–Qué va, me gustan las series pero mucho más el cine.

–Pues venga, peli favorita, si es que se puede quedar con una...

–Es complicado, sí. Si me preguntas mañana a lo mejor te digo otra (ríe). Pero, bueno, me quedo con La naranja mecánica de Kubrick. Me impactó muchísimo.

–No es un tipo muy carnavalero...

–¡Sí! ‘Los golfos’, no me digas que no van igual que cuando van al río y tiran al vagabundo... Van de la banda de él, vamos.

–¿Alguna afición que pueda sustituir al Carnaval?

–Por ahora, ninguna, aunque soy muy futbolero, soy del Sevilla Fútbol Club, también me gustan mucho los videojuegos, aunque ahora juego menos, y me gusta mucho la Historia.

–¿Pues qué personaje histórico le hubiera gustado ser?

–Aníbal, y perderme por ahí con mis elefantes por los Alpes y llegar hasta Roma y decirle a los romanos, ¿y ahora qué?

–Un tipo sin miedo, ¿a qué le teme usted?

–A la muerte y, con la edad, cada vez más...

–Hablemos de una edad en la que éramos invencibles, la adolescencia. Dígame un libro que le marcara.

–¡La Biblia! Pero porque me cogió la época de la Biblia contada a los pasotas de El Jueves y la leía medio buscando el cachondeo.

–Chernobyl ha atraído a una especie de turismo de tragedia. ¿Usted iría?

–No pero te confieso que me gustaría ir a Puerto Urraco o conocer por dentro el Palmar de Troya, que ahí sí que se han dado tragedias...