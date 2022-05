Antonia Molina: "Desde hace muchos años Jose y yo queríamos salir juntos en una chirigota"

Antonia Molina llora "a jipíos" en las tablas del Gran Teatro Falla. Su hijo, Jose Molina, le ha escrito, por sorpresa, un pasodoble para, por si fuera poco, hacer todavía más imborrable su debut en el Concurso de Agrupaciones de Cádiz. Y es que madre e hijo ya venían hablando "desde hace muchos años" el querer "salir juntos en una chirigota". "Y este año se dio, y ya era un sueño, pero esto no me lo esperaba", se vuelve a emocionar fuera de la escena.

"Nosotros tenemos otro grupo de whatsapp de la chirigota sin ella, y ahí pues quedábamos y a ella le decíamos que ese día no había ensayo". "Pues ahora me estoy enterando yo de todo eso". "Pues, date cuenta, desde cuando te dije que no había ensayo... Hace dos semanas que no lo ensayábamos, vamos". "¿Tanto...? Pues lo habéis hecho muy bien".... Hijo y madre, uno de los autores y la directora de 'Entre sábanas, selvas y ríos... este año vamos al Rocío' comienzan ya a aclarar la "bonita sorpresa" en forma del segundo pasodoble de preliminares de la chirigota chiclanera de nuevo cuño.

"Es que tú mira alrededor... Lolo El Pingüino, Mawito, El Lupi... Es que esto es un sueño para mí...", se seguía maravillando Antonia que, a pesar de haber salido en el coro de El Alemania, se confiesa "chirigotera, chirigotera". "Antonia la del Pellizco le decimos nosotros", refuerza Molina que este año decidió partir de cero y sacar una agrupación, junto a José Antonio Alvarado, Juan Carlos Vergara y Jaime Rodríguez, ya al margen de la conocida propuesta con sus primos, la chirigota de los Molina.

Antonia Molina, 55 años, unos movimientos en escena sembraos y completamente entregada al Carnaval, espera "repetir la experiencia" aunque reconoce que "esto ha costado muchos años que se dé" ya que Antonia trabaja "en hostelería" siempre con unos horarios tan sacrificados. "Pero ya en el confinamiento pues decidimos que el siguiente Concurso saldríamos juntos. Y cuando llegó el momento ya ni me preguntó sino que directamente me dijo, tú sales conmigo", ríe la madre orgullosa y motivo de orgullo.