Álvaro Cervera vive "emocionado" el pasodoble que le han dedicado en el Falla

Álvaro Cervera ha comprobado esta noche en el Teatro Falla como se siguen acordando de él pese a que ya no sea entrenador del equipo amarillo. La chirigota 'A vivir que son dos días' le ha dedicado un sentido pasodoble al ex entrenador del Cádiz, que lo ha vivido en directo en el coliseo. Le habían avisado y dudó en venir, "porque no quiero ser pesado", pero amigos suyos le animaron a hacerlo.

"Ha sido muy bonito, estoy muy emocionado, aunque he pasado un mal rato con el foco que daba a hasta calor porque veía que la gente me miraba", decía un poco ruborizado Cervera. Y aunque no es la primera letra que le dedican en Carnaval esta la ha sentido de forma especial al ser una vez que ya ha salido del equipo gaditano. "Quizás este por ser como es que, ya no estás, le tienes un cariño", apuntaba a los medios, a los que ha atendido en el Teatro Falla.

Cervera sigue viniendo por Cádiz como un gaditano más. Aunque en estos últimos tiempos "ha intentado mantener la distancia para que la gente no se canse", él tiene casa en Cádiz, "aunque no terminada" y seguirá aquí "donde tiene muy buenos recuerdos" y le sigue entrando esa cosquillita cada vez que llega a la ciudad.

Y sigue escuchando Carnaval. Aunque no se moja sigue el concurso, "la gente me manda también cosas y a todos los que conozco que sé que cantan le mando mensajes". "Me gusta estar pendiente", manifestaba el míster.

Tampoco va a ser menos el Cádiz C F., viviendo el ascenso como un aficionado."Yo me alegro múchisimo, lo han hecho muy bien y el cambio ha sido para bien", decía modesto. "Se ha salvado porque de los equipos que estaban ahí luchando era el mejor, era el mejor durante mucho tiempo y yo tenía confianza. Me alegro muchísimo".