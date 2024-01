Adelante Andalucía exige al PP de Cádiz que rectifique la "falsa acusación" de censura en el COAC a Kichi de un integrante de su partido

Adelante Andalucía Cádiz desmiente al PP de Cádiz tras el ataque y falsas acusaciones sobre el anterior Equipo de Gobierno de Adelante Cádiz, realizadas por un miembro de su partido en la tarde noche de este pasado domingo, durante la retransmisión del COAC en la televisión pública municipal Onda Cádiz.

Adelante se refiere, en concreto, a unas manifestaciones efectuadas por Carlos Sánchez, uno de los autores de letra del coro 'Los luciérnagas', que lleva también la autoría de Julio Pardo Carrillo y Antonio Rivas. Esta persona iba en el puesto 17 de la lista popular en las pasadas elecciones municipales que encabezara Bruno García.

La portavoz local, Ana Fernández, lamenta que un miembro del PP local haya vertido impunemente falsas acusaciones en directo desde el ente público sobre la supuesta falta de libertad de expresión en el concurso, al ser peguntado al respecto y tras su actuación en el coro en el que participa, en el que dijo literalmente: “hemos pasado ocho añitos... que es que nos han puesto hasta miembros de las listas de su partido en el jurado para que no cantásemos; o sea, que lo de gordito y oreja no era casualidad. Es que ha habido un miembro de su lista electoral en el 2017 como miembro del jurado”.

Fernández recuerda que estas declaraciones las ha realizado “alguien que sí está en las listas del PP y que podría ostentar durante este mandato el cargo de concejal, alguien que además es representante de un coro que siempre ha criticado con absoluta libertad y legitimidad al ex alcalde, y que incluso tiene premios en el concurso por hacerlo, así que no venga a lanzar acusaciones impunemente sin que esto traiga consecuencias”.

En este sentido, Fernández exige una rectificación pública de este miembro del PP de Cádiz, del propio partido y del alcalde, Bruno García, como máximo responsable, “para que esto no vuelva a ocurrir”.

Por su parte, fuentes del PP han aclarado a este medio que su partido quiere evitar cualquier tipo de polémica y se desmarca de las manifestaciones de Carlos Sánchez, al considerar que "las ha hecho a modo personal, como letrista y componente de un coro. Para nada tiene que ver con una opinión del PP. Son unas declaraciones que se han hecho en una entrevista y en un ámbito absolutamente personal. El PP no tiene nada que ver en esta polémica y no entendemos por qué desde Adelante se quiere aprovechar algo así para enfangarnos. Repetimos que si tienen que pedir explicaciones deberían hacerlo con la persona que ha hecho estas manifestaciones, no con el PP de Cádiz", concluyen.