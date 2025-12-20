Victoria incontestable del Cádiz CF Mirandilla frente al Bollullos (3-0)

El Cádiz CF Mirandilla ha conseguido una victoria importantísima que puede servir de punto de inflexión por dos motivos. El primero porque rompe su primera minicrisis tras sumar sus dos primeras derrotas de la temporada ante la Balona y el Sevilla C. El segundo es que el triunfo lo obtuvo ante el Bollullos (3-0), líder inapelable del grupo X de Tercera Federación. Los tantos de José González, Tinoco y Nico de la Carrera dejaron los tres puntos en la Ciudad Deportiva de El Rosal a pesar de que los de Francisco Cordero Rubio jugaron más de media hora con un jugador menos debido a la expulsión por roja directa de Raúl López.

Hasta que José González rompió la baraja en el minuto 33, el partido fue muy disputado, teniendo el Cádiz CF Mirandilla más el control del balón, aunque las ocasiones fueron visitantes durante todo el primer tramo del encuentro.

La primera ocasión con cierto peligro no llegó hasta el minuto 10 de partido. Fue con un disparo desde casi el centro del campo de Fidel que obligó a Fer Pérez a realizar una buena estirada para mandar el balón a saque de esquina. La respuesta amarilla fue muy tímida en el 17' con un balón en largo que provocó una salida en falso de Juan, pero que no supo aprovechar José González.

En el 20', Fernando intentó probar a Fer Pérez con un disparo desde el pico del área, pero la pelota no alcanzó la rosca suficiente para dirigirse entre los tres palos.

El Bollullos lo siguió intentando aunque sin excesivo. Primero, con un centro de John en el 27' que Souleymane tuvo que desviar a córner. En el 30', fue Manu quien lo intentó desde la frontal tras cedérsela Fernando, pero el balón se marchó alto. De nuevo, Manu puso un balón franco en el 32' para rematarlo a puerta, pero se acabó paseando por el área local.

En la siguiente jugada, llegó el primer tanto amarillo en el primer disparo local entre los tres palos. Fue en un grandísimo centro desde la banda izquierda de Niza que José González remató en el corazón del área para poner el 1-0.

Era el minuto 33 y todo cambió para los intereses amarillos. De hecho, en el 38', Raúl López pudo poner el 2-0 en el marcador con un disparo raso desde la frontal del área que se marchó desviado.

Hasta el descanso, el conjunto visitante solo pudo responder con un remate de Fernando que se marchó fuera.

Los amarillos salieron muy fuertes de vestuarios. Tanto que en el 48', Raúl López pudo poner distancia en el marcador con un disparo potente desde fuera del área que pasó muy cerca del palo.

En la siguiente jugada llegó el 2-0. Fue en una jugada de estrategia tras saque de esquina que acabó en los pies de Niza, que puso un centro raso que Tinoco solo tuvo que empujar a puerta.

Respondió el Bollullos con su mejor ocasión del partido. Fue con un remate a bocajarro de Manu tras centro de Becken que Fer Pérez mandó a córner. En el 59', también la tuvo Fernando con un remate de cabeza que se marchó cerca del palo.

En el 60', llegó la jugada que pudo desestabilizar el encuentro con la expulsión de Raúl López por una durísima entrada en el centro del campo sobre Iñaki.

Sin embargo, el Bollullos fue a partir de esta jugada un quiero y no puedo, ya que apenas tuvo peligro a pesar de intentar asediar la meta de Fer Perez. Solo destacó un remate de Andrés Pavón que se marchó al lateral de la red en el 88'.

Ya en el descuento, Nico de la Carrera puso el 3-0 definitivo desde los 11 metros. El penalti lo fabricó el propio Nico tras ser empujado por Cerpa Jr. cuando iba a recoger un rechazo dentro del área tras un remate suyo que repelió Berardo. El defensa visitante vio la roja directa por ser ocasión manifiesta de gol.

Con todo, los de Francisco Cordero Rubio suman ya 29 puntos, quedándose a uno del Bollullos, que seguirá líder una semana más.