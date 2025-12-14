Segunda derrota consecutiva del Cádiz CF Mirandilla, que en la mañana de este domingo ha perdido 2-1 frente al Sevilla C. El filial entra en un momento de bajón después de permanecer 12 jornadas invicto, una pequeña crisis de juego y resultados que le puede hacer perder otras dos posiciones dependiendo de lo que hagan el Ciudad de Lucena y la Balona.

El filial amarillo tuvo el primer periodo controlado prácticamente desde el principio a pesar de la dificultad de hacerlo en un terreno de juego -césped artificial- que no es habitual en los partidos de Liga. Evitando complicaciones en la línea defensiva, la apuesta de balones a la espalda de la zaga local fue dando resultado para que los visitantes metieran el miedo en el cuerpo en la zona de tres cuartos.

No hubo acciones reseñables en el primer cuarto de hora hasta que uno de esos balones largos contó con un control extraordinario por parte de Luis Simón, que remató la faena con una vaselina ante la salida del portero que dejó la acción enmarcada en el término golazo. El Cádiz CF Mirandilla tomaba ventaja de la mejor manera posible.

Con el 0-1 era relativamente fácil tener atado en corto al Sevilla C y buscar la posibilidad de hacer más daño. Lo intentó Sergio Niza con una falta al borde del área -en primera instancia pareció que el derribo era dentro- que golpeó con la zurda y el esférico se fue levemente alto.

Sin embargo, los últimos cinco minutos hasta el descanso pasaron a ser, ofensivamente hablando, de color blanco. Primero fue Romeo el que tuvo todo a favor para empatar pero Fer Pérez se hizo gigante para taparle cualquier ángulo. Lo bien que lo hizo el portero cadista en esta jugada se fue al traste en el 43'. Una acción de izquierda a derecha terminó con el balón a pies de Leo, que soltó un fuerte tiro que se coló por el centro de la portería tras tocar en las manos blandas de Fer Pérez, que pudo hacer más por evitar una igualada que dio lugar al final del primer tiempo.

Tras el paso por vestuarios se vio pronto que el equipo amarillo ya no estaba tan cómodo ni solvente en su apuesta sobre el campo. Y eso que Sergio Niza disfrutó de una falta perfecta para él, si bien de nuevo la puntería no resultó la mejor aliada del atacante. Fue de las pocas apariciones de los cadistas en el área rival en el segundo acto.

Hubo réplica en el Sevilla C con un tiro cruzado que casi besó el poste derecho de Fer Pérez. Una llegada que vino de la mano con el segundo gol local. Falta muy lejana al corazón del área que no tocó nadie y se coló en la portería ante la desolación de los amarillos.

El tramo final se echó encima sin que sucediera algo interesante durante algo más de veinte minutos porque el Cádiz CF Mirandilla no encontraba la manera de dar ese paso al frente que le diera opciones y comprometiera al rival. No sucedía una cosa que dependía de la otra y el 2-1 era inamovible también por sensaciones.

De hecho el único equipo que acumuló ocasiones claras de gol fue el local, que pudo sentenciar en el 79' con un chut mordido y envenenado de Romeo que no acabó en gol de puro milagro. Todo ello con el filial colgando balones al área como único recurso aunque sin alcanzar el premio deseado.