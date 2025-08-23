Vela: El ‘Brujo’ conquista su noveno trofeo en la Regata Juan de la Cosa

La embarcación ‘Brujo’, del armador Federico Linares con base en el RCN de Cádiz, se ha proclamado vencedora de la 31ª Regata Juan de la Cosa, que concluyó el viernes 22 de agosto en aguas de la Bahía de Cádiz con la disputa de dos nuevas pruebas. El Grand Soleil 37 ha hecho valer su regularidad al sumar dos segundos puestos que, unidos al mismo resultado anterior, le permiten levantar por novena vez el trofeo de la regata homenaje al navegante y cartógrafo español.

La regularidad de los Brujos, dirigidos por el propio Linares y Juan Luis Páez, ha sido la clave para contener la presión de una flota de gran nivel, que no dio tregua en ningún momento. Su constancia les otorga una ventaja de cinco puntos en la clasificación absoluta, renta que deberán defender en la tercera jornada de la 54ª Semana Náutica de El Puerto de Santa María, que se sigue disputado hasta el domingo 24.

El segundo puesto es para el Swan 42 ‘Mar Amigo’ de Basilio Marquínez y Nacho Zalvide, arropados por una sólida tripulación del RCMtmo Punta Umbría y CN Sevilla. El barco andaluz brilló con una victoria en la primera prueba y un tercero en la segunda, empatado en tiempo con el ‘Brujo’. Con estos resultados, el equipo que ya conquistó la Semana Náutica en 2023 se mantiene como firme candidato a reeditar triunfo en la bahía gaditana.

La tercera plaza es para el Sinergia 40 portugués ‘Bamak’ de Rodrigo Vargas, que arrancaba la jornada como líder, pero cedió terreno con un 7º y un 6º. Aun así, los lusos lograron imponerse en el desempate al Grand Soleil 42 ‘Solerig 6’ de Ignacio Colmenares, con Dani Cuevas en la táctica, que marcha cuarto. Ambos superan por un solo punto al BH41 ‘Escuela de Navegación Taboga’ de Pablo Guitian, quinto.

La igualdad se extiende a los siguientes puestos con el Salona 37 ‘DE 6 Copiadoras Costa Luz’ (Asociación Canaleta/RCM Punta Umbría) y el Baltic 61 ‘Merdocq’ de Iván Bohórquez, en el sexto y séptimo puesto, respectivamente, separados apenas por un punto más. El ‘Merdocq’ que tiene en la caña a uno de los mejores navegantes del país, el cántabro David Madrazo, vivió su momento de gloria al imponerse en la segunda prueba, superando por solo 4 segundos al ‘Brujo’, después de un noveno en la primera manga.

En las clasificaciones por clases ORC y Crucero Familiar, en ORC 1 gana ‘Mar Amigo’ con dos primeros y un segundo, seguido por el ‘Merdocq’ a un punto, y el Grand Soleil 45 ‘Balboa’ de Ángel Rodríguez (CN Sevilla), a cinco. En ORC 2, la igualdad es máxima con triple empate en cabeza que se resuelve con la victoria de la embarcación ‘Escuela de Navegación Taboga’, seguido de ‘Bamak’ y ‘Solerig 6’. En ORC 3 pleno del ‘Brujo’, imbatido, seguido por el ‘DE 6 Copiadoras Costa Luz’ y el ‘Kapote Tercero’ de Álvaro González y Pablo Torres (CN Puerto Sherry).

En ORC 4, la victoria es del Melges 24 ‘Inconveniente’ de Jaime Andrade (CN Puerto Sherry), con un punto sobre el ‘Trebolisimo Dos Asisa’ de Curro Azcárate (CDN Punta Umbría) y dos sobre el Melges 24 ‘Majareta’ de Alberto Palomino (CDN Punta Umbría), y en Crucero Familiar: se impone el Toro 25 ‘Tecno Fibra-Caballo Loco’ de Ernesto Vilches (CN Puerto Sherry), seguido a un punto del ‘Diciassette’ de Rodrigo de Sebastián (CN Puerto Sherry) y del Brenta 24 ‘Estero Blanco’ de Santiago Villagrán (RCN El Puerto de Santa María), empatados en la segunda y tercera plaza.

El Sistema ‘Bou’, que premia a la pareja de barcos sorteada con la mejor puntuación conjunta, rindiendo homenaje a las artes marineras tradicionales, fue para el ‘Sálvora’ de Pedro Agudo (RCN de Cádiz) y el ‘Solerig 6’ de Ignacio Colmenares (RCM Sotogrande).

El viento apenas rozó los 10 nudos de intensidad para dos pruebas; un barlovento/sotavento de 4,6 millas para los ORC y de 2,4 para la decena de barcos que participan en la clase Crucero Familiar, y un costero de 10 millas, 6,5 para los pequeños. Un día más la corriente ha sido un factor determinante, con una primera prueba que se completó con el mínimo de condiciones y la segunda con algo más de intensidad y un viento más limpio. El bordo más beneficiado era por el lado derecho del campo de regatas, que tenía una de sus balizas frente a las playas portuenses para disfrute de los veraneantes.

Tras la regata, la Bodega Caballero, patrocinador principal de la Regata Juan de la Cosa, acogió la entrega de premios de esta 31ª edición. La 54ª Semana Náutica de Cruceros continúa el sábado y concluirá el domingo 24 de agosto. Con todas las clasificaciones comprimidas al máximo, la emoción se mantiene intacta y son muchos los barcos con opciones reales de conquistar el ansiado título en la bahía gaditana.

La 31ª Regata Juan de la Cosa está organizada por el RCN de El Puerto de Santa María, con la colaboración de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto, la Federación Andaluza de Vela, la Junta de Andalucía, la Delegación de Gobierno en Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, gracias al patrocinio principal de Grupo Caballero.