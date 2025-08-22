Vela: máxima emoción en el arranque de la gran semana del Crucero en la Bahía de Cádiz

La semana grande de la vela de crucero en El Puerto de Santa María arrancó el jueves 21 de agosto con una emocionante primera jornada de la 31ª Regata Juan de la Cosa y la 54ª Semana Náutica, organizadas por el RCN de El Puerto de Santa María. Con un recorrido técnico de cuatro tramos -7,8 millas para las clases ORC y 3,9 para la clase Crucero Familiar- y viento del suroeste de 10 nudos de intensidad media, el bordo más acertado era la izquierda del campo de regatas por la marea.

El triunfo de la jornada ha sido para el barco portugués de 40 pies Bamak, que se ha impuesto con una ajustada victoria de tan solo 9 segundos sobre el Grand Soleil 37 Brujo (RCN de Cádiz) del armador Federico Linares con Juan Luis Páez en la dirección del barco. Apenas dos segundos después entraba el Grand Soleil 42 Solerig 6 del RCMTM de Sotogrande, con una tripulación que lideran su armador Ignacio de Colmenares y Daniel Cuevas, que a su vez superaba en 4 segundos al Salona 37 del RCMT de Punta Umbría DE 6 Copiadoras Costa Luz con Jorge Martínez Doreste. Una clasificación muy apretada que deja todo abierto para el desenlace de la regata Juan de la Cosa este viernes.

En tiempo real, el primero en tomar la llegada fue el 61 pies Merdocq de Iván Bohórquez (RCMTmo Santander) con Pedro Lanzat a la caña, seguido del Swan 42 Mar Amigo de Basilio Marquínez y Nacho Zalvide (CN Sevilla/RCMT Punta Umbría) y el Corel 45 de la Armada Sirius VII con Jorge Flethes. También pasaron por delante de los lusos el Solerig 6 y el BH 41 Escuela de Navegación Taboga (RCN Cádiz) con Pablo Guitian al mando, pero la corrección de tiempos reordenó la clasificación y otorgaba la victoria al Bamak, convirtiéndose en el protagonista de la apertura de esta edición.

En la clasificación por clases, en ORC 2 manda el Bamak, seguido del Solerig 6 y el Taboga. En ORC 3 se sitúa primero el Brujo, con el DE 6 Copiadoras Costa Luz y su gemelo gaditano ‘Sálvora’ de Pedro Agudo en segunda y tercera posición, respectivamente. En ORC 1 se impone Mar Amigo, por delante del Merdocq y del Grand Soleil 45 Balboa de Ángel Rodríguez (CN Sevilla). En ORC 4 lidera Arturo Montes con el Dufour 34 Ybarra (RCMT Punta Umbría), seguido del Melges 24 Inconveniente de Jaime Andrade (CN Puerto Sherry) y el First 31.7 Trebolisimo Dos Asisa de Curro Azcárate (CDN Punta Umbría).

En la clase Crucero Familiar, con salida y recorrido independiente, venció con autoridad el 26 pies Diciassette de Rodrigo Sebastián (CN Puerto Sherry), que superó en más de 8 minutos al Brenta 24 Estero Blanco de Santiago Villagrán (RCN El Puerto de Santa María) y al 29 pies Buzz Light Year de Eric Perignat, también con base en el club anfitrión.

Tras la regata, los participantes disfrutaron de una degustación de Rives en las terrazas del RCN de El Puerto de Santa María. El viernes están programadas dos nuevas pruebas que coronarán a los vencedores de la 31ª Regata Juan de la Cosa. La ceremonia de entrega de trofeos tendrá lugar a partir de las 21:00 horas en las Bodegas Caballero, patrocinador principal de la cita. La emoción continuará hasta el domingo 24 con dos jornadas más para el desenlace de la 54ª Semana Náutica de El Puerto de Santa María en la bahía gaditana. La regata recibió la visita de José Ignacio González Nieto, concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y parlamentario andaluz.

Protagonistas de la regata

La familia Montes Carmona, armadores del ‘Ybarra’ representa un verdadero ejemplo de pasión y compromiso con la vela. Conchita Carmona, la madre, lleva más de una década participando activamente en la Semana Náutica del Puerto de Santa María. Sus hijos, Alfonso y Arturo, han brillado esta temporada al proclamarse Campeones de Europa ORC y alzarse también con la Copa del Rey de Vela. El padre, Arturo Montes Vorcy, es otro referente familiar, ha ganado la Copa del Rey en dos ocasiones, la primera en 1985 y la segunda en 2020. Entre ambas victorias, sufrió un grave accidente que no le impidió seguir vinculado al deporte, llegando a representar a España en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 en la disciplina de vela, donde cosechó excelentes resultados en las últimas regatas.

La 31ª Regata Juan de la Cosa está organizada por el RCN de El Puerto de Santa María, con la colaboración de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto, la Federación Andaluza de Vela, la Junta de Andalucía, la Delegación de Gobierno en Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, gracias al patrocinio principal de Grupo Caballero.

La 54ª Semana Náutica cuenta además con el respaldo de Vistahermosa Club de Golf, Marina Puerto Sherry, Fundación Caja Rural del Sur, y de marcas como Catunambú, Cruzcampo, Coca-Cola, Señorío de Montanera, Rohde Nielsen, Rives, Williams&Humbert, Viento Creativo, Grupo Merino, Grupo Grosso, Inés Rosales, Frigo, La Venencia, junto a los diarios La Voz de Cádiz y Diario de Cádiz.