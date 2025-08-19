Triunfo claro del Chiclana CF sobre el Jédula (0-4)

Nuevo ensayo de pretemporada para el Chiclana CF, que en esta ocasión se enfrentó al CD Jédula en Arcos. Los de Alfonso Cortijo vencieron de forma clara (0-4) gracias a los goles de Viki, Carlos Jurado, Álex Bernal y José Mari Carrión, que marcaron la diferencia sobre un rival que milita en Segunda Andaluza.

El choque estuvo dominado por los chiclaneros de inicio a fin, exhibiendo sobre el verde un mayor rodaje a esta altura de verano, así como más calidad en acciones que al final fueron determinantes. Como era de esperar, el calor se hizo notar en la localidad serrana y los dos equipos lo sufrieron en sus carnes.

Al comienzo, el once inicial de Alfonso Cortijo estuvo formado por Óscar, Jesús Flores, Jaime León, José Mari Leal, Javi Pérez, Rafa Natera, Álex Bernal, Carlos Jurado, Viki, Dani Guerrero y Adrián Pascual. Tras el descanso llegaron los cambios.

Dos goles en cada periodo decantaron el duelo para los visitantes, que con esta goleada se apuntan la primera victoria de la pretemporada que les ayudará a crecer hasta el comienzo de la competición oficial.

Al Chiclana CF le queda este miércoles (20 de agosto) otro 'bolo' contra el Cádiz CF juvenil, el 23 de agosto contra el Racing Portuense, y el 29 del mismo mes un trofeo en el que también estaran Barbate y Cádiz CF Mirandilla.