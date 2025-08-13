El Chiclana CF agrada pese a caer con el Xerez CD (2-1)

El Xerez CD se ha impuesto por 2-1 al Chiclana CF en el Pedro Garrido, que se encuentra en muy mal estado, en un partido aburrido, típico de pretemporada, que se ha decantado en el último minuto desde el punto de penalti. Franco adelantó al equipo local, Mawi puso las tablas en el inicio del segundo acto y el centrocampista Ismael estableció el definitivo 2-1. Nuevo triunfo del Xerez CD, que mantiene su condición de invicto tras cinco tests desde que comenzó la pretemporada.

Los azulinos impusieron la lógica ante un rival de inferior categoría que, por momentos, les tuteó y dejó buenas sensaciones. Ni unos ni otros, de todos modos, pudieron mostrar su mejor versión sobre un verde que no permite jugar.

En la primera mitad las dos escuadras gozaron de pocas oportunidades para adelantarse en el marcador y Fuentes y Franco eran xerecistas más destacados. El primer gol pudo llegar en el 25′, pero el colegiado anuló un tanto a Mati Castillo tras interpretar falta al portero rival. Era el preludio de lo que estaba por llegar. El Xerez CD apretó el acelerador antes del descanso y Franco Jr. inauguró el marcador en una acción de estrategia (33'). Los de Alfonso Cortijo inquietaron poco a Santos, pero sí que estuvieron bien plantados y no se lo pusieron fácil a su rival.

En el segundo tiempo, el Chiclana CF mantuvo el tipo, siguió bien plantado sobre el campo y moviendo bien el balón frente a un Xerez CD que acusó la carga de trabajo y le costó generar oportunidades. Una salida en falso de Santos fue aprovechada por Mawi para igualar nuevamente las fuerzas después de un centro de Carri. 1-1. Minuto 49'.

El ritmo decayó y las ocasiones brillaron por su ausencia hasta que Garcés rompió la dinámica, provocando un penalti tras una gran jugada personal entrando por la banda izquierda y desbordando. A un minuto de la conclusión, Ismael Gutiérrez transformó la pena máxima y decidió el encuentro. 2-1. Minuto 89.