Cortijo: "El Chiclana tiene los pies en el suelo, el objetivo es la permanencia"

Alfonso Cortijo Cabrera (58 años) repite al frente del Chiclana CF después del éxito del ascenso a Tercera. Con una experiencia increíble como jugador y entrenador, el de La Barca rebosa ilusión ante el regreso a Tercera del histórico equipo gaditano.

-Después del éxito cosechado en forma de ascenso, ¿qué valoración hace de la pasada temporada?

-Fue una temporada para enmarcar, se consiguió un ascenso después de dieciséis años, una Copa de Andalucía, entrar de nuevo en Copa del Rey y ser primeros en la Liga en División de Honor.

-¿En qué momento de la temporada se empezó a creer en el ascenso?

-Teníamos en mente que había que conseguirlo. A partir de diciembre, empezamos a verlo más claro. Tuvimos varios partidos sin puntuar, parecía que no lo íbamos a conseguir pero el equipo dio la talla y lo conseguimos para alegría de todos.

-¿Cómo cree que le puede afectar al equipo este salto de categoría? ¿Cuál es el objetivo real del club esta temporada?

-El objetivo es la permanencia. Hay que tener los pies en el suelo, conseguir el objetivo y, a partir de ahí, mirar cómo transcurre la Liga. Es una categoría nueva con jugadores y equipos mejores.

-¿Qué análisis puede hacernos de la nueva categoría? ¿Qué rivales son más fuertes?

De momento poco. Sabemos que en Tercera hay jugadores muy buenos, entre ellos jóvenes que tienen mucha ilusión por jugar en esta categoría. Hay equipos que se han reforzado mucho como el Utrera, Pozoblanco o Dos Hermanas a pesar de ser otro recién ascendido. Todos ellos tienen su cometido en esta Liga, ya sea ascender, descender o permanecer en la categoría.

-Se ha renovado prácticamente toda la columna vertebral del equipo. ¿Qué ha primado en esta apuesta?

-Así es. Se cuenta con dieciséis fichas y había que mirar las posiciones. Diego (Ramírez) -director deportivo- ha hecho un gran trabajo. Había muchos jugadores que podían estar en el equipo y no se ha dado por temas de ficha. Hemos estado mirando hasta última hora tanto las bajas como las incorporaciones.

-Incorporaciones como la de Cubero hacen que se pueda cambiar el sistema. ¿Lo entiende así?

-Es un jugador que puede jugar tanto de lateral izquierdo como de central. Tiene mucha visión de juego y crea mucho peligro a la hora de atacar el balón parado. Pero no va afectar nada al sistema, será uno más.

-¿Cómo ve usted en líneas generales a la plantilla?

-Llevamos dos semanas entrenando, tenemos por delante varios encuentros que dirán cómo está el equipo. Queda mucho rodaje y hay que ir limando algunas cosas. Iremos poco a poco haciendo el equipo.

-El Chiclana CF ha crecido de forma evidente estos últimos años. Las dos últimas participaciones en Copa del Rey y el ascenso han puesto de nuevo al club en el mapa del fútbol español. ¿Suponen estos resultados un aumento de la masa social?

-El club va en línea ascendente en todos los sentidos. En dos años se ha competido con equipos de Primera. La organización está siendo muy buena. El club tiene los pies en el suelo y eso hace que las cosas vayan muy bien.