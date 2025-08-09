Un voluntarioso Chiclana CF no puede con el Xerez DFC (0-2)

Buen partido del Xerez DFC en el XIV Trofeo de la Vendimia. El cuadro de Antonio Fernández se ha adjudicado el torneo con justicia por 0-2. Fue superior al Chiclana CF desde el primer minuto y no le dio opciones, notándose la categoría de diferencia. Lucero e Ilias Charid con dos goles en la primera mitad le pusieron su firma a una victoria con mucha más diferencia sobre el terreno de juego que en el marcador.

Antonio Fernández ya comienza a perfilar su once y salió con Perales, Juanjo Mateo, Carlos Daniel, Mauro, Morante, Rafa Parejo, Curro Rivelott, Ilias de enganche, Iglesias en un costado, Sergio García en el otro y arriba Emaná. Con esas mimbres, el control de los azulinos y el dominio de balón fue total desde el pitido inicial. Pisó el acelerador y tras cinco intensos minutos abrió la lata a balón parado nuevamente. Un lanzamiento de falta muy bien ejecutado por Sergio García casi al punto de penalti lo mandó dentro de cabeza Mauro, que superó a todos los defensores locales (0-1).

El gol aumentó el dominio de los xerecistas sobre el plantel que dirige Alfonso Cortijo, que era incapaz de superar la presión y el buen posicionamiento azulino, que volcaba el juego más por la izquierda con un Sergio García muy activo, que creaba peligro con balones laterales y también en estrategia. Las llegadas de los visitantes eran constantes y la única ocasión de Chiclana no se produjo hasta el minuto 37, pero allí estaba Perales para abortar el peligro.

Y justo después, réplica del Xerez DFC, que hizo el segundo tanto de la tarde. Ilias supera por alto a Brian con una vaselina tras un pase magistral de Rafa Parejo, que le dejo solo delante del portero. 0-2. Minuto 42. El primer acto no tuvo mucha más historia. Dominio total y absoluto del combinado jerezano, que se marchó al descanso con el encuentro visto para sentencia.

Tras el paso por vestuarios, Fernández movió el once y realizó numerosos cambios. Oier entró por Perales, pero a los pocos minutos se lesionó y tuvo que dejar su puesto al joven David Villegas. El equipo acusó tantas variantes, con canteranos y juveniles, y los locales, con futbolistas de más experiencia, se asentaron sobre el verde, aunque no eran capaces de generar ocasiones claras.

Los azulinos, con el envite totalmente decantado a su favor y con un técnico realizando numerosas pruebas en cuanto a las posiciones de algunos de sus jugadores, tampoco inquietaron demasiado, aunque tanto Gandoy, con un lanzamiento que se marchó fuera, como con otro de Ekiza, que puso a prueba al portero chiclanero, pudieron ampliar el marcador.

El segundo acto fue totalmente diferente al primero, con menos ritmo y con muchas interrupciones por las continuas faltas de unos y otros, pero especialmente por parte de los locales, que no se lo pensaban dos veces.

Ficha técnica

Chiclana CF (0): Brian, Marcos Herrera, Pecci, Cubero, Narváez, Juanito Argudo, Maqueda, Viki, Mawi, Pascual y Lacida. También jugaron: Óscar, Samuel, Flores, Jaime, Ángel, Carri, Natera, Brenes, Álex, Javi Pérez, Marcos Reyes y José Mari.

Xerez DFC (2): Perales, Juanjo Mateo, Carlos Daniel, Mauro, Morante, Rafa Parejo, Curro Rivelott, Ilias, Diego Iglesias, Sergio García y Emaná. En la segunda mitad entraron: Oier (David Villegas), Marcelo, Gandoy, Ekiza, Dieste, Luis Ortega, Viñuela, Santana, Yonier, Rubén y Juanca Garcés.

Goles: 0-1 (5') Mauro Lucero. 0-2 (42') Ilias.

Incidencias: Encuentro disputado en el Municipal de Chiclana, con bastantes aficionados azulinos en las gradas pese a los altos precios. Presenciaron el partido desde el palco Antonio Bello, director deportivo azulino, y Edu Villegas, director deportivo del Ceuta.