Tres de tres para el Racing Portuense

El histórico Racing Club Portuense le coge el pulso a la pretemporada con tres nuevos encuentros que han dejado buenas sensaciones, además de victoria en todos ellos. El conjunto que entrena Juanjo Durán ha salido airoso de un cara a cara contra el Conil (1--0), de la disputa del Trofeo Copa Presidente, en Paterna, y del Trofeo Costa de la Luz, en Rota.

El equipo racinguista se impuso por la mínima a un Conil que milita en una categoría superior, gracias a un gol de Carmelo a poco de empezar el partido disputado en el José del Cuvillo. Los pupilos de Juanjo Durán estuvieron muy sólidos en defensa y tuvieron capacidad para resistir ante los intentos conileños por fijar las tablas.

Otra cita exitosa del equipo de El Puerto tuvo lugar en Paterna, donde le aguardaba el Rivera para la disputa del Trofeo Copa Presidente. El Racing Portuense fue muy superior y se impuso 0-4. Fran Jiménez hizo los dos primeros tantos antes del descanso, rematando el choque en la reanudación Javi Tamayo y Rodri.

Los racinguistas posan con la copa conquistada en Paterna. / Raúl Díaz

La superioridad racinguista fue clara de incio a fin ante un adversario de inferior categoría que, pese a todo, no le perdió la cara al partido y trató de buscar el gol de la honra.

Para acabar este trío de encuentros, la Roteña fue el adversario en el Trofeo Costa de la Luz que se llevó de manera merecida el Racing Portuense al vencer 0-2. Dani Lainez (11') y Javi Tamayo (73') decidieron con sus goles en el campo Manuel Bernal Sánchez-Romero, cuyo césped estaba en mal estado, para que la copa pusiera rumbo a El Puerto.