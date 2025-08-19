El Rota se impone al Racing Portuense (1-0)

El Racing Club Portuense afrontó su cuarto torneo de pretemporada, participando en el histórico XLIX Trofeo Urta, disputado en el estadio Antonio Pazos Puyana frente al Club Deportivo Rota, conjunto que la campaña pasada fue rival en Primera Andaluza y al que superó en la primera eliminatoria del play-off de ascenso.

Juanjo Durán apostó por un once con Juanma, Kevin Gil, Alberto Durán, Manu Heredia, Javi Tamayo, Adri Romero, Borja, Roberto Barba, Fran García, Pepe Sáiz y Dani Láinez.

El encuentro arrancó con un Racing muy enchufado, que dispuso de la primera gran ocasión nada más comenzar. En el minuto 1, un centro de Dani Laínez fue rematado de cabeza por Pepe Sainz, obligando al portero local a realizar una gran intervención. Los rojiblancos siguieron insistiendo y en el minuto 11, Borja probó fortuna desde fuera del área con un potente disparo que, a punto estuvo de sorprender al guardameta roteño.

Cuando mejor se encontraba el conjunto portuense, llegó el gol del CD Rota en el minuto 37, que puso el 1-0 en el marcador, resultado con el que se alcanzó el descanso.

En la segunda mitad, el míster racinguista dio entrada a varios jugadores para mantener el ritmo competitivo, pero pese al esfuerzo del equipo y la búsqueda del empate, el marcador no se movió y el Trofeo Urta se quedó en casa también por el buen hacer de los verderones.