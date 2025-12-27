Suspendida la San Silvestre Gaditana

No pudo ser. La octava edición de la San Silvestre Gaditana no pudo celebrarse este sábado, día 27 de diciembre, como estaba previsto por las calles de Cádiz como consecuencia de la entrada de una nueva borrasca que está dejando este día fuertes aguaceros en la ciudad.

Desde las cuatro y media de la tarde, con la celebración de la versión reducida, la Plaza de España debía llenarse de público y corredores aunque la lluvia ha ido derribando el programa hasta que se ha decretado la suspensión.

A las seis de la tarde estaba prevista la carrera, con un recorrido por el centro y el perímetro del casco histórico, que iba a empezar en la avenida del Puerto y acabar en Plaza de España, despues de recorrer el campo del Sur y la alameda.

Con los partes del tiempo sin dar tregua y anunciando lluvia abundante, ha sido por la tarde cuando se ha dado a conocer la suspensión a pesar de que decenas de personas se acercaban al entorno de Plaza de España a la espera de mejores noticias que no llegaron.

Tampoco fue necesario poner en marcha el plan de tráfico para cortar las calles afectadas por el recorrido de la prueba.