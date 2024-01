El San Fernando suma un punto ante el Algeciras (0-0)

Si San Fernando y Algeciras hubiesen firmado la igualada a cero goles antes del comienzo del derbi, no hubiese pasado nada de nada. El partido, mucho más intenso en los previos y en las gradas que en el campo, son de los que uno piensa qué aunque durara cien horas en vez de hora y media no cambiaría el resultado.

El derbi entre isleños y algecireños disputado el domingo 28 de enero sólo dejó a las claras que ambos equipos tenían un terrible miedo a perder y que ambas escuadras estuvieron mucho más pendientes de dejar su puerta a cero que de hacer méritos para perforar la contraria y eso, traducido resulta, que el choque no dio mucho de sí, no fue un espectáculo y, mucho menos, quedó grabado en la memoria de los presentes.

Ya desde el pitido inicial se vieron claras las intenciones de unos, y de otros. Ninguno de los dos equipos se hacía con el mando del encuentro, ninguno de los dos equipos parecía dispuesto, igualmente, a dejar que el contrario lo atosigara y, por ello, el partido deambulaba en un centrocampismo sin profundidad. Y como ninguno de los dos cedía en su empeño, los minutos fueron pasando con más pena que gloria.

Eso si, era de admirar el gran orden defensivo con el que trabajaban ambas escuadras, conocedoras y sabedoras que cualquier despiste, cualquier imprudencia, cualquier error, podría costar tremendamente caro.

Sólo reseñar, en este primer periodo, un centro-chut, sin ni siquiera la intención de esto último de Zequi que obligó a Fuoli a mandar el cuero a córner, en el minuto 10. Un disparo, al saque de una falta de Tomás que repelió el cancerbero azulino, en el 20. Y un disparo con intención desde la frontal del área de Yerai que se marchó por arriba del marco de un Marcos Lavín que fue, un espectador más.

Ese es el bagaje ofensivo de una primera mitad que no fue, ni de lejos, nada buena, que aburrió y que solamente dejó a las claras que los dos equipos tenían músculos suficientes para pelear de lo lindo en la zona ancha, pero poco físico para golpear las zonas conflictivas del partido.

En la segunda, y en líneas generales, el San Fernando fue superior al Algeciras. Los de Alfredo Santaelena se instalaron en campo contrario, con poca profundidad, pero de esta forma hacían que el espectador, en los segundos cuarenta y cinco minutos de juego, se trasladase a la persona de Fuoli, que apenas tuvo que intervenir, sino con el pie únicamente, en el transcurso de toda la segunda mitad.

Pareció ebullir la persona de Biabiany, al que se le echa de menos por estos lares, por segundo, pero solamente fue un espejismo. El galo, en la única jugada de peligro que tuvo en todo el partido remató de cabeza un centro de Pau Martínez en el 66’ y poco más.

Los minutos fueron pasando con la esperanza de que el partido se rompiese en algún momento. Pero no fue así. Los isleños dominaban infructuosamente y con ello se llegó a los instantes finales de un duelo que no había lucido en intensidad y vibración.

Fue en el 85’ cuando surtieron, de alguna forma, efecto, los cambios realizados pro el técnico madrileño y uno de los que habían entrado, Nahuel, centro para que rematase abajo otro de los que habían hecho acto de aparición, Marcelo, pero éste no acertó para marcar.

En el 88’ fue un centro de Ángel Sánchez, otro nuevo en el partido, el que parecía tener la consecuencia de gol en el remate del propio Marcelo, pero Juan Rodríguez estuvo atento en las marcas y consiguió desviar in extremis.

A los isleños se le vino a la mente el último partido disputado ante sus aficionados en casa, en el otro derbi de la temporada, ante el Sanluqueño y apostaron en el tiempo de descuento para poner toda la carne en el asador, desestabilizar la balanza y, de paso, no darle tiempo al rival para la reacción.

Pero en esta ocasión no tocó la campanita, no hubo fortuna, no sonrió la suerte. Eso sí, segundos antes de la bocina final, Ángel Sánchez enganchó un disparo que tenía todo el olor de volver a repetirse la hazaña, pero el esférico, en esta ocasión salió fuera lamiendo el poste.

Con esto se cerraba un derbi que no fue apasionante, ni mucho menos. Que repartió a cada uno de los contendientes un punto. Esos que al final de temporada siempre se tienen como oro en paño.

Ficha técnica

San Fernando CD: Fuoli, Lillo Castellano (Xavi Estacio, 14’), Carlos Blanco, José Carlos, Víctor Ruiz, David Ramos (Fullana, 70’), Unai Naveira, Yerai (Ángel Sánchez, 84’), Pau Martínez (Marcelo, 70’), Biabiany (Nahuel, 84’) y Aquino.

Algeciras CF: Marcos Lavín, Admonio, Yac Diori, Juan Rodríguez, Tomás, Borja Fernández, Montes Arcé, Mario García (Dani Merchán, 87’), Sardinero (López Pinto, 67’), Zequi (Rafa Roldán, 87’) y Javi Cueto (Milosevic, 77’).

Árbitro: Bestard Servera (colegio balear). En el mismo tono del partido, desapercibido. No tuvo problemas en un partido que prácticamente no se lo ocasionó. Mostró cartulinas amarillas a Admonio (42’) y Milosevic (85’).

Incidencias: 2.809 espectadores, según fuentes del club, presenciaron el encuentro en el Iberoamericano de Bahía Sur que presentó un terreno de juego en buenas condiciones. Tanto en el previo del partido, como en el descanso se le realizó un bonito homenaje a la Peña Orgullo Isleño que cumplía su trigésimo aniversario desde su fundación.