El San Fernando agoniza y lanza un SOS con Monchi dispuesto a dar un paso al frente

Agoniza. Y si nadie lo impide, el San Fernando Club Deportivo puede pasar a ser historia. Y es que la situación de la entidad azulina es algo más que desesperante y, de esta forma, se dejó de sentir en la reunión que organizaron las peñas del conjunto de La Isla, a la que no faltó casi nadie como representantes de la familia azulina. Es el escenario de un equipo con dos descensos consecutivos que esta próxima campaña debe competir en el grupo X de Tercera Federación.

Por un lado, las peñas, por otro los veteranos, pero, además, los representantes de los trabajadores del club y los representantes de las categorías inferiores. En fin, todo el San Fernando en su conjunto que reclama aclaración del futuro inmediato que, según se pudo desprender de las alocuciones realizadas, es más que negro. El motivo de la reunión no era otro que la de pedir ayuda, soluciones, un claro SOS.

La situación está clara, y así lo hizo patente la primera de las intervenciones, José Antonio Mainé ‘Chicha’, como representante de un nutrido número de aficionados. "El grupo MTM -propietario del club azulino- no quiere vender, y ante eso nos movemos en una escena de aparente desaparición", argumentaba el aficionado que dejaba a las claras que "hay algo detrás que se nos escapa, porque si su intención es no vender, será porque quieren liquidar, y sino podrían dejar paso a gente del fútbol, aficionados, empresarios y grupos inversores que ven la posibilidad de coger las riendas de una entidad que está tremendamente saneada, que no tiene deudas y que tiene una base sólida para hacer grandes cosas a pesar de la situación en la que se encuentra el primer equipo tras el descenso".

Hay algo detrás que se nos escapa, porque si su intención es no vender, será porque quieren liquidar" — José Antonio Mainé 'Chicha' - Representante de la afición

Entonces salió a relucir el nombre que todos esperaban, alguien que lleva realizando gestiones para coger las riendas del San Fernando y que no es otro que Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi'. "Me ha dado permiso para decir que está tremendamente interesado en coger las riendas del equipo de su ciudad y que está dando los pasos necesarios", afirmó Chicha entre una gran ovación de los alrededor de mil aficionados concentrados.

Mainé cerró su alocución resaltando que "el San Fernando es un sentimiento que ha pasado de padres a hijos y no se puede dejar morir porque es algo que llevamos en el corazón".

Imagen de la concentración pacífica de un millar de aficionados. / A. Quintero

Inmediatamente después fue el representante de las peñas del San Fernando, que son Orgullo Isleño, Peña Palante, Peña Seimpre CD San Fernando, Azulinos por el Mundo, Azulinos Madrid, Asociación de Peñas San Fernando CD, AUPA San Fernando y Peña Cofrade Azulina Carmen 1698, Marcos Fernández, el que tomó la palabra para esclarecer la situación que atraviesa en estos momentos la entidad.

Fernández comenzó afirmando que "nos hemos reunidos aquí porque nos sentimos maltratados por un sistema en el que el fútbol y las aficiones quedan muy por debajo de los intereses particulares". El peñista representante fue claro al señalar que "el motivo de la reunión es para denunciar, de manera pacífica y clara el intento ruin de acabar con nuestra historia en una maniobra que no tiene explicación".

Prefieren decantarse por dejar desaparecer nuestro club, en vez de proceder a su venta" — Marcos Fernández - Representantes de las peñas del San Fernando CD

Y es que nadie de los presentes se explica por qué el grupo inversor, que en realidad es el grupo propietario, según el portavoz "prefiere decantarse por dejar desaparecer nuestro club, en vez de proceder a su venta".

Marcos Fernández señalo seguidamente que la entidad azulina está saneada, según sus cuentas, al día con el pago a los trabajadores, posee una cantera de más de mil niños y niñas con un enorme futuro y apetecible en el mundo del fútbol, por lo que "la afición reclama, hoy más que nunca, la supervivencia de un club con 85 años de historia, con más de 3.500 abonados, y con una estructura de categorías inferiores en su globalidad de 1.200 personas", enfatizó.

El aficionado azulino no se quiso olvidar de "la situación de incertidumbre y falta de información que están padeciendo los 17 trabajadores que quedan en el club". Destacar que la entidad llegó a tener hasta medio centenar de asalariados, concluyendo su actuación con esta frase: "Nuestra unión ha sido, es y será nuestra mayor y única fuerza".

Posteriormente en representación de los veteranos del equipo, Pedrito, junto a Javi Romero, dieron lectura a una emisiva de apoyo total al San Fernando, donde destacaron los duros momentos que en ocasiones ha pasado la entidad y de la que se ha salido siempre airoso, sobre todo en el doble descenso en la temporada 1982/83, destacando que en la 1983/84 fueron gente de La Isla la que hizo resurgir al equipo.

De la misma forma, Pedrito afirmó que "en esos duros momentos la gente de La Isla tiene que estar más unida que nunca y son los isleños los que tienen que sacar esto para adelante".