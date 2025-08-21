Rivales y calendario del San Fernando 1940

La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ha dado a conocer los calendarios de la Tercera Andaluza gaditana, la última categoría senior del fútbol provincial. El CD San Fernando 1940 ya conoce los 12 equipos contra los que competirá esta temporada, en la que el objetivo es el ascenso a Segunda Andaluza.

El proyecto que preside Ramón Rodríguez 'Monchi' y que encabeza desde el banquillo Jaime Bugatto se verá las caras con los siguientes 12 equipos dentro del grupo 2 de Tercera Andaluza: CD Pastora 1966 (San Fernando), Medina Balompié, Federico Mayo (Jerez), CD Sanlúcar, San Fernando Atlético, Nextstars FC (El Puerto), Conil B, Esperanza Chiclana, Trasmallo (El Puerto), Trebujena Balompié, CD Rivera (Paterna), y Racing Portuense B.

De todos esos rivales hay dos con larga experiencia en categorías superiores, como son los casos del Rivera y el Federico Mayo. Igualmente con otros dos disputará duelos isleños, el Pastora 1966 y el San Fernando Atlético.

Precisamente la RFAF ha dado a conocer el calendario de la categoría para la campaña 2025/26. El San Fernando 1940 alzará el telón como local recibiendo en el Iberoamericano de Bahía Sur al San Fernando Atlético, conjunto que la temporada pasada se quedó cerca del ascenso. Y el primer desplazamiento será a Jerez para medirse al Federico Mayo.

La competición comenzará el 21 de septiembre y la última jornada de la fase regular acabará el 26 de abril. El primer clasificado ascenderá de forma directa a Segunda Andaluza, mientras que el segundo jugará un 'play-off' contra otro segundo. Y el mejor tercero de los tres grupos también tendrá acceso a una fase de ascenso.

El calendario completo se puede consultar en el siguiente enlace.

Con el calendario en la mano y el equipo con la pretemporada iniciada esta semana, la campaña de socios sigue a un ritmo vertiginoso y son ya más de dos mil los aficionados que han retirado su carnet, por lo que se va a alcanzar una cifra espectacular en el estreno del nuevo club.

Por último, Juanma Guerrero es nuevo fichaje del equipo de Bugatto. Es un central zurdo de 25 años que procede del Bazán.