El nuevo San Fernando arranca la pretemporada y se acerca a los 2.000 socios

La mayor locura en forma de ilusión se ha instalado definitivamente en el CD San Fernando 1940, que ya está manos a la obra con el comienzo de la pretemporada. Una primera sesión seguida por algo más de 700 personas en el Iberoamericano de Bahía Sur, que respaldaron ese sentimiento azulino que ha vuelto con identidad propia.

El regreso del inolvidable Pedro Carrión, que a sus 47 años se calzará las botas para sumar en favor del equipo, abre la puerta a otras siete incorporaciones, que son las siguientes: Juanje Torrejón -otro histórico que se une al proyecto a sus 40 años-, Kiko Ramos, Alberto Chust, Alberto Legupín, Wato, Álvaro Otero y el portero Rafa Carrillo, otro rostro muy conocido en el fútbol provincial.

Además, Jaime Bugatto tiene a tres futbolistas a prueba: Nano Cavilla (con pasado en el anterior San Fernando y en la cantera del Cádiz CF), Juan Carlos Olmedo (ex de Algeciras y Los Barrios) y el argentino Cristóbal López, que ha pasado por Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Córdoba de Rosario. También el técnico tiene en la pretemporada a los juveniles Izhan Blanco, Ismael Valencia, Darío Rodríguez, David Muñoz 'Monzy', Carlos Muñoz y Jesús Alfred.

Por otro lado, ya ha hay confirmado otros dos partidos amistosos. El primero de ellos será el 4 de septiembre en el José del Cuvillo contra el Racing Portuense, mientras que el día 11 del mismo mes el Xerez DFC visitará el Iberoamericano de Bahía Sur.

Casi 2.000 socios

Que el proyecto que encabeza Ramón Rodríguez 'Monchi' está calando hondo se está viendo en la respuesta de la masa social. Ya hay algo más de 1.700 socios para estar con un nuevo equipo que competirá en Tercera Andaluza. La masa social azulina se siente identificada con todo lo que se está haciendo y da un paso al frente para poner su granito de arena.

La oficina del club y la plataforma siguen trabajando a un buen ritmo para que la cifra siga subiendo y que haga del nuevo San Fernando todo un referente a pesar de tener que empezar su historia en la última categoría gaditana.

Por último, el técnico Paco Martínez -todo un clásico en el fútbol formativo provincial- se pondrá al frente del cadete A. El gaditano estuvo como responsable de la cantera del desaparecido San Fernando CD, y han sido constantes sus éxitos en cuanto a formación y resultados en diferentes equipos. Igualmente, Óscar Rivero toma las riendas del segundo conjunto cadete.