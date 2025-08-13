El Racing Portuense conquista el Trofeo Ciudad de Lebrija

El Racing Club Portuense sigue dando pasos al frente en su pretemporada con la celebración de un nuevo amistoso. En esta ocasión se enfrenó a la Balompédica Lebrijana en el Trofeo Ciudad de Lebrija, a la que se impuso en la tanda de penaltis después de concluir el encuentro con empate sin goles. La Lebrijana será rival en Liga en el grupo 1 de División de Honor Andaluza.

El encuentro, disputado en el campo Municipal de Lebrija, comenzó con un Racing muy metido en el partido. Juanjo Durán puso en liza un once compuesto por Juanma, Daviti, Fernando, Alberto Durán, Kevin Bonilla, Chicho, Borja, Fran Jiménez, Pepe Sainz, Adri Cuevas, Dani Laínez. A los 6 minutos, Borja estuvo a punto de inaugurar el marcador con un remate al palo tras un saque de esquina. Poco después, en el 9’, Fernando probó fortuna desde fuera del área con un disparo que se marchó rozando el poste.

La primera mitad transcurrió con intensidad, pero sin que ninguno de los dos equipos lograra abrir el marcador. En el descanso, el técnico portuense optó por un cambio completo de once, dando minutos a toda la plantilla y manteniendo el ritmo competitivo.

De esta manera, en la segunda parte remodeló el equipo con Manu López, Carmelo, Kevin Gil, Manu Heredia, Javi Tamayo, Adri Romero, Rodri, Antonio Oca, Roberto Barba, Cristian y Jacono. El juego siguió igualado. Ambos equipos buscaron el gol, pero la seguridad defensiva y la buena actuación de los guardametas mantuvieron el 0-0 hasta el pitido final.

La emoción se trasladó entonces a la tanda de penaltis, donde el Racing Club Portuense demostró temple y eficacia. Con un 5-4 final, el conjunto portuense se alzó con el XLVIII Trofeo Ciudad de Lebrija, sumando así su segundo título de pretemporada.