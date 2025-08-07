El Xerez CD, justo campeón del Trofeo Ciudad de El Puerto

Los jugadores del Xerez CD posan con el Trofeo Ciudad de El Puerto tras vencer al Racing y empatar con el Sanluqueño.

El Xerez CD suma y sigue. La pretemporada del Deportivo hasta el momento es inmaculada. Si en sus dos primeros compromisos, los de Diego Galiano golearon a dos equipos de Primera Andaluza, el Jerez Industrial (0-4) y el Arcos (0-5) en esta oportunidad empató a cero frente al Atlético Sanluqueño, de Primera Federación, y se impuso por 0-2 al Racing Portuense, División de Honor, y se ha adjudicado el XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto, que se ha disputado en formato triangular. Los xerecistas querían revalidar el título conquistado el pasado verano en el José del Cuvillo y lo han logrado. Charaf fue el autor de los dos goles y continúa demostrando que se muestra en un gran estado de forma. De momento, ya ha anotado cinco tantos.

Un Deportivo intenso, con ganas, que no dio un balón por perdido y que ya comienza a mostrar las señas de identidad de los equipos de Diego Galiano fue el mejor y el fútbol, en la última cita, le correspondió. A los azulinos les resta mucho camino por recorrer, pero está demostrando que a va ser un conjunto complicado de superar.

Atlético Sanluqueño, 0-Xerez CD, 0

El primer partido del triangular lo abrieron los dos equipos de superior categoría, Xerez CD y Atlético Sanluqueño, fue igualado, tuvo más emoción que juego y apenas se vieron oportunidades en una y otra área. Las dos escuadras estuvieron siempre bien plantadas sobre el césped y apenas dejaron maniobrar al rival.

Galiano apostó por de salida por su clásico 1-4-2-3-1, con Ángel de la Calzada en la portería, Mancheño en el lateral derecho, Leo Vázquez en el izquierdo y en el centro de la defensa, Moi y Josete. En el doble pivote, Adri Rodríguez y Jaime, De la Lama en la mediapunta, con Javi Rodríguez en la derecha, Zelu en la izquierda y Nané arriba.

Los azulinos, con un técnico muy encima y dando instrucciones a los suyos en todo momento, arrancaron la cita intensos e intentando generar peligro, pero los verdiblancos, más rodados, no se lo ponían fácil. El crono volaba y ni unos ni otros ponían en apuros a los porteros. La acción más clara para los de Pérez Herrera llegó en el minuto 38, con una interanda por la banda derecha de Kikín y Rodri.

En el 43', llegó la oportunidad más clara y fue para el Deportivo. Un trallazo desde fuera del área de Manu de la Lama, aunque mereció la recompensa del gol, se estrelló en el larguero, tras una jugada del extremo Zelu, de los xerecistas más destacados. Antes, los azulinos reclamaron una acción que el colegiado no consideró pena máxima.

El marcador no se movió y en la tanda de penaltis (tres lanzamientos) se impuso el Sanluqueño. Arru, Isra y Rodri marcaron, mientras que en el Xerez anotó Nané el primero, Fernando le detuvo a Zelu el segundo y Moi también convirtió su lanzamiento (3-2).

Ficha técnica

Atlético Sanluqueño (0): Fernando, Kikín, Barea, Cano, Sergio, Diallo, Gallastegui, Cristian, Isra, Rodri y Arru.

Xerez CD (0): De la Calzada, Mancheño, Moi, Josete, Leo Vázquez, Adri, Jaime López, De la Lama, Javi Rodríguez, Zelu y Nané.

Árbitro: Francisco Sáez Vital (C. Gaditano).

Incidencias: Primer partido del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto disputado en el José del Cuvillo, que registró una gran entrada. Mucho calor y presencia de numerosos aficionados azulinos en las gradas. Pedro Curtido, presidente de la RFAF, presenció el encuentro en el palco, acompañado por José Antonio Neva, delegado en Cádiz. En los penaltis -la tanda fue de tres- ganó el Sanluqueño (3-2).

Racing Portuense, 0-Atlético Sanluqueño, 0

El segundo partido medía al Racing Portuense, que ha configurado un auténtico equipazo, con futbolistas que perfectamente podían jugar en Segunda RFEF y, de hecho, muchos de ellos el pasado curso lo hicieron, y al cuadro de Pérez Herrera y también acabó sin goles. Los aficionados que acudieron a la cita presenciaron unos 45 minutos intensos, con dos equipos nuevamente bien posicionados. Los de Juanjo Durán se mostraron valientes y no le perdieron la cara a un choque frente a una escuadra que milita tres categorías por encima.

Al cuarto de hora, un tiro que se marchó alto de Roberto Barba y luego llegaron varias oportunidades de los verdiblancos, aunque todas se marcharon alto. Luis Marales probó fortuna con una volea y Trapote con un disparo duro. En la recta final del choque, Mau López le negó el gol a Cardona y un lanzamiento de Sola lo sacó la defensa. Sin tiempo para más, tanda de de penaltis, que en esta ocasión se decantó del lado rojiblanco por 3-2. Con estas nuevas tablas, el campeón tenía que salir del último y definitivo choque.

Ficha técnica

Racing Portuense (0): Manu López, Carmelo, Kevin Gil, Chicho (Cristian), Adri Romero (Fer), Borja, Fran Jiménez, Antonio Oca, Roberto Barba, Fran García y Pepe Sainz.

Atlético Sanluqueño (0): Ahmed, Sola, Trapero, Valentín, Julio, Ronald, Feria, Luis Morales, Kristian, Guille y Cardona.

Árbitro: Francisco Sáez Vital (C. Gaditano). Mostró amarilla a Manu López.

Incidencias: Segundo partido del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto disputado en el José del Cuvillo. El Racing se llevó la tanda de penaltis por 3-2.

Racing Portuense, 0-Xerez CD, 2

El último choque, el que decidía el torneo, fue de claro color azulino. El Xerez CD dominó la situación de principio a fin ante un rival que le intentó plantar cara, pero que no pudo en ningún momento con el alto ritmo y la intensidad que le imprimió el combinado de Galiano, que apostó por el mismo esquema con diferentes protagonistas. Santos fue el portero, Ricky y Chacartegui aparecieron en los laterales y en el centro de la zaga actuaron Cauqui y Guille Campos. Ismael y Charaf controlaron la sala de máquinas. En la mediapunta apareció Fuentes, con Franco por la derecha, Mati por la izquierda y Moussa arriba.

El primer aviso del Deportivo no tadó en llegar. El canterano Cauqui se sacó un remate de cabeza que se estrelló en el larguero (7'). A partir de ahí, el peso lo llevó el Xerez CD y Charaf, en estado de gracia, abrió la lata superado el cuarto de hora con una jugada de Moussa, que centró al área. El pase de la muerte lo mandó dentro su compañero de tiro raso.

Y sólo cuatro minutos después, llegó la sentencia. Moussa recibió un balón en el cento del campo, abrió en una contra para Fuentes, que la puso con la izquierda picadita, para que Charaf, llegando desde atrás hiciera el segundo. 0-2. Minuto 22.

Con el 0-2, el Deportivo pudo amplicar el marcador hasta en dos ocasiones. Primero, en una contra de Charaf y Franco y Moussa lanzó flojo a las manos del portero y luego, en una acción Chacartegui por la izquierda con un centro atrás que Mati Castillo manda fuera a puerta vacía. No había tiempo para más, sólo para que Charaf levantarse el bonito catavino.ardo Rabaneda

Ficha técnica

Racing Portuense (0): Juanma, Daviti, Fernando (Kevin Bonilla), Alberto Durán, Javi Tamayo, Manu Moreno, Rodri, Tocino, Cristian (Manu Heredia), Jacobo y Dani Laínez.

Xerez CD (2): Santos, Ricky, Cauqui, Guille Campos, Chacartegui, Ismael, Charaf, Fuentes, Franco Jr., Mati Castillo y Sissokho.

Goles: 0-1 (18') Charaf. 0-2 (22') Charaf.

Árbitro: Francisco Sáez Vital (C. Gaditano).

Incidencias: Tercer encuentro del XLIX Trofeo Ciudad de El Puerto disputado en el José del Cuvillo.