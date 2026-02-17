El primer tour internacional del Club Hockey San Fernando

El Áticos Inmobiliaria, primer equipo masculino del Club de Hockey San Fernando, protagonizará entre los días 19 y 22 de febrero el primer tour internacional de la historia de la entidad, con destino a Lille (Francia). Se trata de una iniciativa que supone un importante paso adelante en la proyección deportiva y estructural del club isleño.

Tras años realizando concentraciones invernales en distintos puntos del territorio español, el club ha decidido dar el salto a otro país de Europa con el objetivo de elevar el nivel competitivo del equipo y preparar con las máximas garantías la segunda vuelta del campeonato, en la que el conjunto de San Fernando aspira al ascenso a División de Honor B.

Lille, considerada una de las capitales del hockey francés con más de 4.000 jugadores federados en la provincia que situada en una región limítrofe con Bélgica —potencia mundial de este deporte—, ofrece un entorno idóneo para una preparación de alto nivel.

La expedición isleña estará formada por 26 integrantes entre jugadores y cuerpo técnico, encabezados por el entrenador Jaime Ferrándiz. El equipo tiene previsto desarrollar su trabajo en el CREPS de Wattignies, un centro de alto rendimiento de la región metropolitana lilloise, y será recibido por el Wattignies Hockey Club, equipo con el que la entidad isleña mantiene una estrecha relación deportiva.

Durante la estancia, el Áticos Inmobiliaria ha programado la disputa de tres encuentros amistosos de máxima exigencia como parte importante de la preparación. El jueves y el sábado se enfrentará al primer equipo del Wattignies HC, actual segundo clasificado de la National 1 francesa (segunda categoría), mientras que el viernes por la noche se medirá al Douai Hockey Club, conjunto que compite en la Élite francesa, la máxima división del hockey.

Más allá del ámbito competitivo, esta gira internacional persigue reforzar la cohesión del equipo, impulsar su crecimiento y dotar al club de experiencia organizativa en este tipo de desplazamientos que son habituales en el hockey europeo. Es una apuesta estratégica que consolida la ambición del Club de Hockey San Fernando en el tramo decisivo de la temporada 2025-26 en la que pretende entrar de lleno el ilusionante reto del ascenso de categoría.