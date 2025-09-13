Previas de Tercera: Cádiz CF Mirandilla, Chiclana y Conil

La segunda jornada de Liga llega de forma imparable en el grupo X de Tercera Federación, con la representación de equipos gaditanos muy enganchada para crecer al máximo en la competición.

El Cádiz CF Mirandilla, después de su clara victoria sobre el Dos Hermanas (3-1), tiene un test serio a mediodía de este domingo (estadio San Juan Bosco, a las 12:00 horas) en Utrera, donde le aguarda un aspirante a moverse por la zona alta en busca del ascenso.

El claro triunfo sobre el conjunto nazareno fue un espaldarazo para el filial en el triste regreso a Tercera tras el último descenso, y ayuda a ver las cosas de cara desde el primer momento.

El Cádiz CF Mirandilla no gana en partido oficial en Utrera desde hace 23 años, cuando en una fase de ascenso de Regional Preferente a Tercera se impuso por cero goles a tres. Desde entonces ha pisado en San Juan Bosco en tres ocasiones, con sendos empates a un gol en las campañas 2017-18 y 2018-19, y una derrota hace tres temporada (2-1) con ambos equipos en Segunda Federación.

En cuanto al Chiclana CF, la moral está por las nubes después del 1-2 en La Línea en el estreno de la competición. Los de Alfonso Cortijo reciben este domingo (12:00 horas) al Sevilla C con el deseo de encadenar una segunda victoria consecutiva. Será el regreso a Tercera como local, por lo que se espera una buena afluencia de espectadores en el Municipal.

La convocatoria del conjunto chiclanero está compuesta por los siguientes jugadores: Brian, Óscar, Samuel, Marco Viciana, Jaime, Juanito Argudo, Sergio, Javi Pérez, Ángel Martínez, Mawi, Maqueda, Pecci, Lacida, Carri, Dani Guerrero, Natera, Álex Bernal y Marcos.

Por último, un Conil herido en su orgullo por lo sucedido en el campo del Sevilla C (1-0), debuta como local en el remozado Pérez Ureba, que el Ayuntamiento de Conil ha dejado en flamantes condiciones para la temporada. Los amarillos reciben al Bollullos (12:00 horas).

Los de Jesule pretenden pasar página a la injusta derrota en la capital hispalense, que se dejó en el camino las expulsiones de Óscar Oliva -más que discutible- y Galafate.

El Bollullos fue una de las grandes sorpresas del grupo la pasada temporada, cuando se quedó a un punto de poder disputar la fase de ascenso a Segunda Federación.