El Chiclana CF da la campanada en La Línea (1-2)

La Real Balompédica Linense empezó con derrota frente al Chiclana CF (1-2) su temporada en el grupo X de la Tercera Federación. Nadie imaginaba ni deseaba este comienzo, aunque los chiclaneros desplegaron un juego con orden durante todo el partido, y más acierto en la primera parte. Los de David Sánchez se vaciaron en la segunda mitad buscando un mejor resultado que no llegó.

La Balona arrancó el partido con ambición y verticalidad, buscando generar peligro de forma directa. Dominó una primera franja de tiempo, con Boateng, principalmente, y Lanzini, que daban pases largos para desmontar la defensa del Chiclana CF. El equipo de David Sánchez empezó dando la razón a quienes veían a los locales como los favoritos en este encuentro frente a un adversario recién ascendido a la categoría.

Álvaro Cascajo fue el autor del primer disparo con peligro. Después de sortear a varios contrarios disparo con fuerza pero blocó Brian, el portero chiclanero. Transcurría el minuto 5. Un poco más tarde Lanzini, y luego Pepe Rincón protagonizando sendos disparos.

Pero el Chiclana CF se fue haciendo con el control del juego, imponiéndose a una Balona que no pasaba de ofrecer destellos de un planteamiento ambicioso pero infructuoso. La sensación de mayor peligro, eso sí, la pusieron en esos minutos los albinegros, aunque la atención del juego fue pasando paulatinamente al área local. Hermosín pasó a ser el protagonista, para bien, del juego albinegro. Ante su puerta terminaban los contragolpes visitantes. Del saque de un corner nació el primer gol chiclanero. Corría el minuto 36 de juego y Ángel Martínez, sin marcaje, cabeceó cruzado el balón dentro del área chica. Nada pudo hacer el cancerbero de la Balona.

Solo habían pasado cuatro minutos desde el primer gol, cuando una perdida de la Balona sirvió para que el Chiclana CF montara un contragolpe mortal. Hermosín pudo repeler un primer disparo, pero Dani Guerrero terminó recogiendo y batiendo a placer. La sorpresa se reflejaba en la cara de todos, que no esperaban un resultado inicial negativo. Con esa sensación se retiraron los dos equipos a vestuario y se quedó el público en el descanso.

La Balona salió muy decidida a recuperar el terreno perdido. Se empleó con intensidad para generar peligro en el área contraria, y pronto consiguió traducir su dominio en gol. Fue en el minuto 54 , cuando Pepe Rincón sacó un chutazo tras un rechace que llevó el balón al interior de la portería visitante. A partir de ahí redobló su ansía, que se convirtió en precipitación por momentos, pero el control del juego fue asumido claramente por el equipo de David Sánchez.

Los albinegros pusieron cerco a la meta visitante, volcándose en el objetivo de un buen comienzo liguero, pero no logró pasar de dar la sensación de peligro en contadas ocasiones. El conjunto chiclanero ofreció orden en su sistema defensivo, achicaba espacios y renunciaba prácticamente al balón. Si acaso, fiaba su juego a algún contragolpe, pero sin la ambición que demostró en la primera mitad, y mucho menos acierto.

La Balona se vació en la búsqueda de un empate que no llegó. David Sánchez relevó a varios de sus hombres, como Boateng y el propio Cascajo, hasta completar el cupo de relevos, para refrescar el juego. No hubo manera de romper la defensa visitante. Zaki tuvo la mejor oportunidad para el empate, con un cabezazo a bocajarro que blocó Brian.

Los minutos pasaron y pasaron, y conforme iban avanzando la ansiedad se apoderó de los albinegros, que no imaginaban un estreno de esta manera en el Ciudad de La Línea, con derrota frente a un recién ascendido, en una temporada marcada con la ambición del ascenso. La temporada solo acaba de empezar, y queda mucho por vivir.

Ficha técnica

Balona (1): Antonio Hermosín; Chey (Olea), Diego Domínguez, Julio Algar, Pedro, Lanzini, Boateng (Moyano), Sergio (Diego, 80'), Juaniyo (Zaqui), Cascajo (Álvaro, 76') y Pepe.

Chiclana CF (2): Brian; Marcos Herrera (Samuel, 76'), Pecci, Jaime, Ángel Martínez, Sergio, Maqueda, Lacida (Javi Pérez, 58'), Mawi (Juanito Argudo, 76'), Carri (Narváez, 80') y Dani Guerrero (Antonio, 80').

Árbitro: González Vargas (El Puerto). Amonestó con tarjeta amarilla a Lanzini, por la Balona, y a Marcos Herrera por el Chiclana CF.

Goles: 0-1 (36') Ángel. 0-2 (40') Dani. 1-2 (54') Pepe Rincón.

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo X de la Tercera Federación, disputado en el Estadio Ciudad de La Línea. Antes del comienzo del encuentro se rindió homenaje a los quince abonados más antiguos de la Balona. Nutrida presencia de seguidores del Chiclana CF.