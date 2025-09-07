El filial del Cádiz CF comienza con buen pie

El Cádiz CF Mirandilla comienza de manera favorable en su triste regreso a Tercera Federación tras el descenso de la pasada campaña. Los amarillos hicieron las veces de local en el campo Ramón Blanco, en las instalaciones de El Rosal, para recibir al Dos Hermanas 1971, uno de los ascendidos desde División de Honor Andaluza.

Los cadistas fueron superiores en el cómputo global del choque ante un rival muy voluntarioso pero que nunca dio la sensación de poner en peligro la victoria cadista. Ismael Álvarez abrió la cuenta a los 23 minutos, ampliando la renta Luis Simón en el ecuador de la segunda mitad.

Con la clara diferencia en el marcador, el equipo sevillano se estiró para tratar de meterse en el choque. Y lo hizo gracias al tanto de Sillero, que en el 70' trataba de dar emoción al tramo final. Pero la realidad es que los amarillos mandaban gracias a su mayor calidad.

El tanto de la sentencia llegó en el añadido (92') al transformar Brandon un penalti que cerraba el encuentro y dejaba los tres primeros puntos en el casillero del Cádiz CF Mirandilla, que el próximo fin de semana rendirá visita al Utrera, uno de los equipos llamados a estar en la zona alta de la tabla clasificatoria.

El Cádiz CF Mirandilla alineó a David, Juan Díaz, Samu Almagro (Márquez, 92'), Raúl López, Carreira, Mario Vela, Pajarón (Kawangu, 71'), Marlon (Brandon, 46'), Niza (Arana, 80'), Luis Simón e Ismael Álvarez (Jose González, 80'). Juan Díaz, Marlon, Brandon e Ismael Álvarez fueron amonestados.