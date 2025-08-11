La plantilla del San Fernando 1940 va tomando forma

El CD San Fernando 1940 sigue dando pasos de cara a su primera temporada en competición oficial, que será en Tercera Andaluza, la última categoría del fútbol gaditano. Después de la elección de Jaime Bugatto como entrenador en el nuevo proyecto -fue el último técnico del desaparecido San Fernando CD-, el avance se produce ahora en ir dando forma a la plantilla.

En las últimas fechas han sido cinco los futbolistas que se han anunciado como cerrados para vestir la elástica azulina. Se trata de Mario López, lateral derecho de 20 años que procede del San Fernando B. Otro jugador para esa misma demarcación es Dani Freire, de 24 años, que la campaña pasada jugó con el Jerez Industrial en Primera Andaluza.

También se une a la plantilla el centrocampista Dieguito (21 años), que pasó el último curso en el desaparecido San Fernando B, e igualmente se pondrá a las órdenes de Bugatto el extremo Miguelito Alconchel (20 años), que procede también del filial del desaparecido San Fernando CD.

Por último, recala en el nuevo equipo Dani Herrera, un delantero que tiene 35 años y que deja atrás su etapa en el Jerez Industrial. El atacante isleño cuenta con mucha experiencia en Tercera y estuvo a punto de ascender a la desaparecida Segunda B en las filas del Unión Viera, aunque cayó a manos del filial del Cádiz CF. En el Jerez Industrial ha anotado la friolera de 66 goles en 77 partidos.

Por otro lado ya hay fechas para los reconocimientos médicos, que serán el próximo jueves, día 14 de agosto, y para el inicio de la pretemporada, que será el lunes 18 de agosto en el Estadio Iberoamericano de Bahía Sur, donde Jaime Bugatto tendrá el primer cara a cara con sus pupilos sobre el verde.

Para acabar, el club que preside Ramón Rodríguez 'Monchi' también va tomando decisiones en su estructura deportiva con el nombramiento de Jesús Bernal, como entrenador del equipo femenino, y de Álex Velázquez como responsable del equipo juvenil. Y añadir que la entidad isleña contará, en materia de cantera, con equipos de la categoría juvenil a la alevín.