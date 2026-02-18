Pablo Sánchez y Guillermo Gratacós, dos gaditanos ante el reto de participar en el Campeonato del Mundo Juvenil de Vela

Los jóvenes regatistas gaditanos Pablo Sánchez y Guillermo Gratacós forman parte de la Flota Snipe de Cádiz, integrada en el Real Club Náutico de Cádiz (RCNC). Desde 2023 compiten juntos en vela ligera dentro de la Clase Internacional Snipe, una de las más reconocidas y competitivas del panorama internacional. En la actualidad, centran sus esfuerzos en lograr una plaza para el Campeonato del Mundo Juvenil que se celebrará en Melilla el próximo mes de julio.

Su compromiso con el deporte y su progresión constante los sitúan como una de las tripulaciones juveniles con mayor proyección en Andalucía, con el objetivo claro de representar a su club y a sus patrocinadores en todas las regatas de la Liga de la Flota Snipe, en la Copa de Andalucía y en las regatas nacionales puntuables para el Campeonato del Mundo Melilla 2026.

Durante estos años han destacado en la Flota Snipe tanto a nivel provincial consiguiendo en 2023 terminar primeros en Juveniles y terceros en la general de la Liga Plata, ascendiendo a la Liga Oro. A nivel autonómico, en 2024, subieron al pódium como terceros clasificados absolutos y primero juvenil en las Regatas Colombinas. Este año, de nuevo, han obtenido un muy valioso primer puesto Juvenil, primero absoluto y octavo general en la I Copa de Andalucía.

Ahora con barco nuevo y las ilusiones renovadas se preparan para afrontar el reto de clasificarse para el Mundial de Melilla 2026, un objetivo para el que participarán en el máximo de regatas clasificatorias nacionales que se disputarán durante este año. La primera cita será el próximo 28 de febrero, cuando se celebre la segunda prueba de la Flota Snipe tras el arranque del pasado mes de enero.

Participarán en las regatas del Campeonato de Andalucía y en las regatas de la liga Snipe de Huelva, así como en todas las posibles que se realicen en la Bahía de Cádiz, y que les sirva para entrenarse de cara a la gran meta, el Campeonato del Mundo Juvenil Melilla 2026, que se disputará del 20 al 26 de julio.

Cabe recordar que la Clase Snipe tiene una fuerte vinculación con la ciudad de Cádiz desde los años 70, cuando se fundaron los cimientos de la flota actual. Los dos jóvenes gaditanos aspiran a todo, siempre con la ayuda de la Flota Snipe de Cádiz, integrada en el RCNC y con SVB Marine, aunque siguen abiertos a la implicación de más colaboradores.