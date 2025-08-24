La nueva piel del Chiclana CF ve la luz

El Chiclana CF ha dado a conocer las equipaciones oficiales de MACRON que vestirá esta temporada, la del regreso a Tercera, en un acto celebrado en el Hotel Royal Hideaway Sancti Petri y que contó con la presencia de autoridades locales, patrocinadores y colaboradores, así como de los representantes de los medios de comunicación.

Además, en la gala también se dio un reconocimiento muy especial a patrocinadores y colaboradores. El club considera que gracias a su apoyo constante y a su confianza, su proyecto puede avanzar con firmeza y proyectarse con ambición hacia el futuro. Ellos son parte indispensable de la familia del Chiclana CF. Especialmente se visibilizaron las marcas que aparecen en las equipaciones: Fibra Sancti Petri, los restaurantes Atunante y Chez Lumiere del Hotel Royal Hideway Sancti Petri, Fricosur y ITO Tapas y Barbería Papabarber.

El momento más especial fue el instante en el que la ilusión se viste de rojiblanco y los colores que defenderán nuestra camiseta cobraron vida. Una oportunidad única para rendir homenaje a nuestra tierra y a todo lo que nos inspira día a día. No podía ser otro que Juanito Argudo, el capitán y recientemente nombrado director deportivo de la cantera del Chiclana CF quien mostrara la equipación, acompañado de Isa. El blanco brillante del conjunto conecta directamente con las Salinas de Chiclana, con sus cristales de sal, en los que resalta el sol rojizo de los atardeceres en el litoral.

José Mari Carrión 'Carri' y Laura lucieron la equipación visitante, de un verde intenso, que transporta a los pinos y dunas de la zona natural de Sancti Petri, un paisaje que define la identidad de Chiclana. Los detalles en dorado evocan los campos de cultivo, las arenas de nuestras playas y la divina luz del sol de nuestra costa.

Los porteros Brian Jaen y Óscar Sánchez mostraron las armaduras con las que defenderán los palos del Chiclana CF. La primera equipación, en amarillo flúor con detalles en negro, es un canto a la luz de nuestra tierra.

También se dieron a conocer la ropa del cuerpo técnico, la de paseo del equipo, el nuevo chándal, la ropa para la directiva y dos sudaderas.