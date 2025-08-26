Locura en el San Fernando: más de 3.000 socios

El CD San Fernando 1940 ya cuenta con más de 3.000 personas que se han unido al proyecto que arrancará en la novena categoría del fútbol español. El buen ritmo ha continuado pese al descanso en la Oficina de Atención al Aficionado y, gracias a la plataforma online de compralaentrada, este fin de semana pasado se logró alcanzar la mágica cifra de los 3.184 carnets con localidad asignada en el Estadio Iberoamericano. De hecho, la Tribuna del campo ya está completa.

Este registro supera las predicciones más optimistas y más teniendo en cuenta que queda casi un mes para que se inicie la competición oficial, previsto para el fin de semana del 21 de septiembre. Desde este pasado lunes la Oficina vuelve a atender a los aficionados que deseen hacerse socio del club. El horario de atención será, como viene siendo habitual, de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

Por otro lado, Adrián Trabazo es nuevo fichaje del equipo de Jaime Bugatto. Este centrocampista, que tiene 26 años, militó la pasada campaña en el Atlético Antoniano y el Algaida. Su etapa formativa la vivió en el Sevilla. El jugador sevillano se pone a las órdenes del entrenador. Otro que se queda en la plantilla es Nano Cavilla, que después de estar a prueba ha convencido al preparador.

Igualmente, el San Fernando 1940 ha elegido a Javi Garrido como coordinador deportivo del primer equipo azulino, por lo que Monchi refuerza esa parcela. Mientras que Víctor Castañeda toma las riendas del equipo infantil para la próxima campaña.

Venta de entradas para el Trofeo de la Sal

Las entradas para el XXVIII Trofeo de la Sal ya están a la venta desde este martes tanto de forma física como en la plataforma online de Compralaentrada. El primer compromiso de la pretemporada del CD San Fernando 1940 se disputará este viernes, 29 de agosto (22:00 horas) ante el CD Pastora en el Iberoamericano de Bahía Sur, si bien el trofeo lo abrirá la primera semifinal entre GE Bazán y San Fernando Atlético (20:00 horas).

El Trofeo de la Sal está fuera de abono, por lo que todo aficionado interesado en acudir a los encuentros deberá adquirir su localidad en la Oficina de Atención al Aficionado (de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas).

Cabe destacar que el precio del abono de los tres partidos (dos semifinales del viernes y la final del sábado) tiene un valor de 10 euros en Tribuna y de 6 euros en General. Además, la organización del torneo, que repartirá la recaudación entre los cuatro equipos participantes, ofrece la posibilidad también de adquirir la entrada para solo un día, es decir, para disfrutar de las dos semifinales o la gran final por 7 euros en Tribuna o 4 euros en General. Los niños de hasta 10 años accederán gratis a cualquiera de las zonas del estadio.