El líder San Fernando visita al Conil B

La octava jornada de Liga traslada al CD San Fernando al campo del Conil B. Un Municipal Pérez Ureba que será escenario de un encuentro muy esperado que dará comienzo este domingo a las cinco de la tarde.

El claro triunfo sobre el CD Sanlúcar (5-0) devolvió el liderato a los azulinos, que esta jornada tienen la posibilidad de abrir brecha porque el segundo (Trasmallo) y el tercero (Sanlúcar) se enfrentan en El Puerto, por lo que la diferencia de puntos del equipo de Jaime Bugatto podría ser considerable en caso de victoria y que empaten sus dos primeros perseguidores.

La semana de trabajo ha sido intensa en el seno del conjunto de La Isla, con buenas sensaciones y enormes ganas de fútbol. Tanto es así que se espera una buena afluencia de seguidores azulinos en las gradas del Pérez Ureba.

El filial conileño suma 13 puntos en siete jornadas, ocupa la quinta posición y es uno de los equipos más vistoso jugando. El objetivo es estar cerca de los puestos que dan lugar a pelear por el ascenso.

"Necesitamos del apoyo de los azulinos para comenzar ganando el partido desde el punto de vista emocional y eso es algo que nos beneficia enormemente. Ojalá podamos vivir otra tarde como la de La Barca ante el Federico Mayo, que es uno de esos momentos únicos que te regala el fútbol", declaró el técnico Jaime Bugatto.