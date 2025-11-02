El CD San Fernando recupera el liderato tras una 'manita' al Sanlúcar

El CD San Fernando 1940 no encontró oposición en el CD Sanlúcar, que llegaba a La Isla con la vitola de líder del grupo, invicto, con cuatro victorias y un empate a sus espaldas, y que se fue tremenda y fácilmente goleado (5-0) por un equipo azulino que es un huracán y al que, prácticamente le sobró la segunda mitad.

No tardaron los isleños, con unos 3.000 aficionados en las gradas alentándolos, en romper el partido y en el minuto 2, Pablo Jiménez abría la lata, mientras que en el 8’ a la salida de un córner, Kiko Ramos de un soberbio testarazo ponía el dos a cero. Los isleños se fueron al descanso con la ventaja de tres goles gracias al tanto anotado por Alberto Chust en el 41, pero es que el Sanlúcar apenas había atravesado, durante la primera mitad, el centro del campo y que decir de haber llegado a las inmediaciones de un Rafa que fue, todo el partido un mero espectador más.

En la segunda mitad, los isleños hicieron el cuatro a cero en el minuto 48 a través de Pablo Jiménez que lograba su doblete y cuando el partido expiraba, el juvenil Alfred cerraba la 'manita'.

Los números del San Fernando comienzan a ser escandalosos y esa jornada se anotó el gol número 30 en los seis partidos disputados, mientras que solamente se ha encajado un tanto, curiosamente en el primer partido de temporada ante el San Fernando Atlético, en el minuto10, por lo que se lleva la friolera de 530 minutos sin recoger el esférico de su propia portería. Unos números para enmarcar.