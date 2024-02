Juan Luis Rojo, presidente del Chiclana CF: “Confío en que vamos a ascender”

El presidente del Chiclana CF, Juan Luis Rojo, habla de la actualidad de su equipo tras el cambio en el banquillo y la situación en la Liga antes del importante partido contra el líder Lebrijana el sábado 10 de febrero en el Municipal a partir de las siete de la tarde.

-La semana pasada debutó Alfonso Cortijo en el banquillo. Empate a dos ante un rival que también aspira al ascenso, Los Barrios, aunque con una muy discutible actuación arbitral que perjudicó al conjunto blanco. ¿Qué balance realiza del cambio en el banquillo y de ese partido?

-Yo salí muy contento con el equipo. Hubo un cambio de sistema, pequeñas modificaciones en el once. Más allá de eso, me gustó la actitud del equipo, que tuvo el control del encuentro durante todo el tiempo, salvo en los minutos finales, donde fue el árbitro el que nos hizo perder el control.

Dábamos por bueno el empate antes del encuentro, pero finalmente creo que hemos perdido dos puntos. Eso sí, tenemos el gol average ganado con Los Barrios y sumamos; queda aún mucha Liga. Es una pena perder estos dos puntos, pensemos en que este empate hay que hacerlo bueno contra la Lebrijana, derrotando al líder en el Municipal.

-Más allá del buen trabajo que estaba haciendo el anterior entrenador, pero teniendo en cuenta los malos resultados que sumó el equipo en una larga racha, ¿cree que se debería haber cambiado antes de técnico?

-No, el equipo estaba haciendo bien su trabajo, pero hay condicionantes externos que nos perjudican. Vamos a Rota y antes de que ellos marquen hay dos penaltis claros que no nos pitan. Vamos a Pinzón y nos pasa algo parecido, en Almodóvar, igual…

-Me está diciendo que el Chiclana está siendo perjudicado por los árbitros…

-Mire, contra el Montilla, en casa, vamos ganando, y hay decisiones arbitrales increíbles, ahí están las imágenes. El portero del Montilla le da al balón con la mano fuera del área, el linier se lo advierte y el árbitro no hace caso. Podíamos haber rematado al Montilla y en el descuento nos pitan faltas increíbles. Es el árbitro el que nos encierra, no el Montilla.

Y en Los Barrios, ganando 0-2, un penalti en el 85 muy riguroso y luego otro, con el árbitro muy retirado… Yo no digo que los árbitros vayan en contra del Chiclana, pero son ya muchas decisiones erróneas en muchos partidos. Entiendo que somos humanos, que nos equivocamos, los jugadores, el míster, yo mismo, como presidente… Pero son muchas jornadas sufriendo decisiones muy jodidas. El míster estaba trabajando bien, el equipo también, pero por muchos factores no ganábamos, por nosotros, porque no marcábamos, pero también por decisiones muy cuestionables.

Pero, ojo, esta crítica no quita que nosotros, el Chiclana CF, siempre vamos a defender la labor arbitral, comprendemos la dificultad que tiene. Ningún árbitro podrá quejarse del trato que le damos cuando acuden a pitarnos, desde que llegan hasta el momento en que dejan el Municipal todo son atenciones, nos desvivimos por ellos, para que no les falte nada.

-¿Sigue siendo el ascenso la meta irrenunciable?

-Nosotros no renunciamos al ascenso y menos cómo está la competición. Ganamos dos partidos seguidos, los resultados nos acompañan un poco y ya estamos en el ajo. Opciones hay, queda mucha liga, muchos puntos. Confío en que vamos a ascender.

-¿Coincide con el director técnico, Pepe Núñez, que la pasada semana declaró a este medio que el Chiclana tenía la mejor plantilla de la categoría?

-Pienso que tenemos una de las mejores plantillas. Hay plantillas buenas, pero nosotros tenemos muy buena plantilla. Núñez, como director técnico, lo sabe valorar mejor que yo, por supuesto. Nos han llegado ofertas por jugadores, siempre de clubes de superior categoría, es un claro ejemplo de la calidad que tenemos.

-¿Se va a reforzar el equipo?

-Estamos mirando opciones. Cuando estaba José María Suazo, Núñez estuvo gestionando cosas. Estuvimos hablando, por ejemplo, con un delantero top para esta categoría y nos pidió mucho dinero. Y lo que no vamos a hacer es tirar la casa por la ventana. No vamos a hacer locuras económicas. El dinero ganado con el Villarreal, que después de los gastos y la prima para la plantilla, no fue tanto, en buena medida va para mejorar infraestructuras. El restante, desde luego, no será para hacer locuras, que nadie nos pida cantidades altas porque no vamos a pagarlas.

-El próximo sábado (Municipal, 19:00) el Chiclana recibe al líder, ¿independientemente de la relevancia de conseguir los tres puntos para no perder comba con puestos de ascenso, es un test para conocer hasta dónde ha cambiado el equipo tras la llegada de Cortijo?

-Para nosotros es clave, vital. Sacar los tres puntos ante la Lebrijana es restarle tres a un rival directo por el ascenso, retomar otra vez la senda de las victorias y ganar posiciones. Un partido muy importante para el Chiclana.

Hago un llamamiento a la afición porque es muy importante su apoyo, estamos en un momento clave la temporada. Jugadores, cuerpo técnico, directiva, colaboradores, afición… debemos estar más unidos que nunca para incrementar nuestras opciones de ascenso jornada a jornada. Y la primera final es este sábado, ante la Lebrijana.