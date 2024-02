El director deportivo del Chiclana CF: "Tenemos la mejor plantilla de la categoría"

El responsable técnico del Chiclana CF, Pepe Núñez, considera que la llegada de Alfonso Cortijo al banquillo blanco será un revulsivo para un equipo que, desde el partido de Copa ante el Villarreal -incluso en las semanas previas-, entró en un bache que le ha llevado a estar más cerca del descenso que del auténtico objetivo de la temporada: acabar entre los tres primeros y ascender a Tercera División.

“Pienso que tenemos la mejor plantilla de la categoría, confío plenamente en estos jugadores. Nuestro reto es terminar entre los tres primeros, es una meta que no ha cambiado ahora, aunque no estemos bien clasificados. Confío en que Alfonso Cortijo le va a dar un enorme impulso al equipo”, señala el también exfutbolista del Chiclana CF.

Núñez apunta a que esperaba un bache tras el partido ante el Villarreal, pero “no tan largo como el que tenemos”. Recuerda que el equipo hizo un gran encuentro ante el San Fernando, “pero luego, tras las fiestas, de nuevo volvieron los malos resultados”. “Hubo que tomar una decisión, que no es agradable para nadie, como fue cambiar al entrenador, y ahora creemos que los buenos resultados van a volver a llegar, que lo van a hacer rápido, puesto que cada vez quedan menos partidos para escalar posiciones”.

Sobre los criterios para elegir a Cortijo como nuevo técnico, el director deportivo apunta a que es un entrenador experimentado, que conoce a la plantilla y la categoría. “Hemos barajado quince o veinte nombres, hemos sondeado el mercado y, al final, creemos que hemos elegido al técnico ideal. Esta categoría es compleja, puedes perder con cualquiera, por lo que el cambio de dinámica debe ser inmediato si queremos ascender. Los jugadores lo han acogido muy bien, ha sido muy bien recibido, desde ese punto de vista creo que también hemos acertado, ya que hay que desarrollar un trabajo importante y es fundamental estar todos convencidos y entregados a un proyecto común”.

Acerca de la opción de que, junto al nuevo entrenador, lleguen también fichajes, Pepe Núñez no cierra la puerta a ello. “Estamos hablando con futbolistas que están en otros equipos y no verían mal venir al Chiclana, pero ahora mismo no hay nada. Si se presenta una buena oportunidad, por supuesto que los traeremos si vemos que mejoran la actual plantilla”.

La apuesta por Cortijo y por seguir peleando por el ascenso forma parte del impulso que se le quiere dar desde el punto de vista deportivo al club, una potenciación que Núñez lo enmarca dentro del crecimiento de un club que tiene entre sus grandes objetivos la remodelación del Campo Municipal de Deportes.