La Isla se vuelca con el San Fernando 1940

El nuevo CD San Fernando 1940 sigue despertando ilusión, entusiasmo y una fiebre absoluta en el azulino de toda la vida, en el isleño tan vinculado a su equipo de siempre que vuelve a nacer. La campaña de socios lleva apenas dos días en marcha y son cerca de 600 los aficionados que han mostrado, sacando el carnet, su compromiso con un proyecto que sigue pegando fuerte.

Tanto ha sido el tirón que desde el club no dan a basto y han emitido el siguiente comunicado:

El CD San Fernando 1940 quiere agradecer a sus aficionados la gran acogida obtenida en el primer día de la campaña de socios. La respuesta de los isleños superó las expectativas más optimistas con aficionados desde primera hora de la tarde esperando la apertura de las oficinas en plena ola de calor. Además, la plataforma de Compralaentrada se vio colapsada por el número de visitantes que se congregaron también de manera telemática para adquirir su carnet.

Del mismo modo, es de recibo pedir nuestras más sinceras disculpas por las largas colas que se generaron durante la tarde de este primer día y, por ello, el Club ha tomado la decisión de establecer una serie de medidas de cara a la jornada de este miércoles (ayer), en la que la Oficina de Atención al Aficionado volverá a tener un horario de 18:00 a 21:00 horas:

-Los aficionados que permanecieron en las colas el martes hasta altas horas de la noche y no pudieron hacerse con su carnet de socio por falta de medios logísticos y humanos para satisfacer la amplia demanda, tendrán prioridad (marcada en sus formularios) para acceder a la Oficina de Atención al Aficionado y así tener garantizada la adquisición de su carnet.

-Teniendo en cuenta esta situación, el Club hará una estimación previa y establecerá un número máximo de personas que puedan acceder a la Oficina de Atención al Aficionado en sus tres horas de apertura. De este modo, a cada nuevo aficionado se le asignará un número por orden de cola hasta que este número alcance el cupo máximo estimado por el personal de la entidad.

-El Club ha decidido que, a partir de ahora, cada aficionado pueda adquirir un máximo de 5 carnets por persona para agilizar las colas y evitar así las posibles aglomeraciones.

De esta forma se pretende facilitar en la medida de lo posible a los aficionados la compra de su carnet teniendo en cuenta la situación excepcional que se vive en las instalaciones y que perdurará hasta el próximo lunes, fecha en la que está prevista la apertura de la Oficina durante la mañana y la tarde.

Además, junto a la plataforma Compralaentrada, se está trabajando en la recuperación del servicio online, que se espera que vuelva a la normalidad durante la jornada de este miércoles para facilitar la compra telemática de los carnets.

Dos nuevas incorporaciones

El trabajo en cuanto a la composición de la plantilla no cesa y se ha producido la llegada de dos nuevos futbolistas. Se trata de Pablo Jiménez y Pablo del Castillo, quienes se unen al proyecto que encabeza Jaime Bugatto.

Pablo Jiménez es un mediapunta de 22 años que pasó su etapa formativa en el Río San Pedro, La Salle de Puerto Real y el San Fernando CD, alcanzando el filial del ya desaparecido club, que es precisamente del equipo que procede y que realiza el trasvase al nuevo CD San Fernando 1940.

En cuanto a Pablo del Castillo (24 años), llega de jugar en Primera Andaluza con la UD Roteña, si bien tiene experiencia en Tercera Federación en las filas del Atlético Antoniano. Juega como centrocampista y se formó desde muy pequeño en las filas de La Salle de Puerto Real, el CD Puertorrealeña y el San Fernando CD.