La Isla, del sueño a la pesadilla en solo 16 años

Nunca gustó en San Fernando el cambio de nomenclatura. Los aficionados, la ciudad, el deporte isleño en general, accedió a que su Club Deportivo de toda la vida cambiase estas iniciales al final de su nombre y aunque es una realidad que el cambio de CD San Fernando a San Fernando CD Isleño era obligado por la desaparición del primero, en La Isla nunca se aceptó.

Para los isleños, para los azulinos seguía siendo su Club Deportivo, ese que contaba con 67 años de historia cuando en el verano del 2009 tuvo que borrar su nombre de toda competición. Atrás quedaba una historia de un equipo que durante diez años militó en la Segunda División y fue el orgullo de la provincia. Atrás quedaba el gol de Lolo Hernández ante el Guadix con un Bahía Sur hasta los topes y, posiblemente, el mayor ascenso que se haya logrado en cuanto a ambiente se refiere. Atrás quedaba la presencia de Kempes en el banquillo, los años excitantes de Superpaco en la presidencia, Manolo Ramírez, la era Ángel Serrano y Delfín Cañas de tan mal recuerdo y las mil y una ocasiones donde se estuvo a punto de desaparecer.

Tenía que nacer un nuevo San Fernando. Empezar de cero. Porque la situación se había convertido en insostenible. Los azulinos, en un 2009 convulso y atragantado donde la falta de pago era la nota predominante, con jugadores en huelga sin entrenar, con huidas del equipo un día sí y otro también, y con un presidente, Manuel Acosta, desesperado por lo que habían dejado sus antecesores, concretamente Ángel Serrano y Delfín Cañas, abocaban irremediablemente a lo que ocurrió, la primera liquidación del primer equipo de la ciudad.

La pesada deuda del CD San Fernando

Se produjo al final de una temporada donde el equipo daba con sus huesos en Tercera División y la deuda que mantenía era de 2.094.032 euros tal y como se reseñó en la asamblea celebrada el 28 de mayo de 2009. Inalcanzable para los rectores de la entidad.

La maquinaria ya estaba, por aquellos entonces, funcionando. Se había puesto y dispuesto la creación de un nuevo club, una nueva entidad, libre de cargos, que tenía, en un principio, que empezar de cero. Pero un grupo de aficionados, entre los que se encontraba los que fueran posteriormente presidentes, Dani Luna y Pepe Tréllez, junto a los rectores en ese momento y la figura inconmensurable de Natanael Cano 'Canito', en aquellos momentos todavía jugador del CD San Fernando, hicieron posible la compra del Sporting Bahía que militaba en la Primera Andaluza, a un pasito de la Tercera. El milagro se obró el 16 de junio de 2009 cuando se fraguó la creación del San Fernando CD.

El proyecto renacido casi de la nada llegó a soñar con el ascenso a Segunda División

Pepe Tréllez se hizo con las riendas del nuevo San Fernando CD y confeccionó un equipo para no estar más que un año en Primera Andaluza, aunque no todo fue un camino de rosas. Antonio Iriondo, que ya había entrenado y ascendido al equipo anteriormente, se hizo cargo de la parcela deportiva aunque las cosas no salieron como se esperaba y tuvo que ser sustituido por el carismático Juan Antonio Sánchez Franzón que, a la postre, fue el que ascendió al equipo.

Hubo mudanza de Bahía Sur al Campo de Sacramento, para estar más cerca del gran número de aficionados que se ilusionaron, y de qué manera, con el nuevo proyecto y la temporada fue dura, complicada y casi extenuante.

Aquella 'final' contra el Utrera

Finalmente se quedó en segunda posición en la tabla y los isleños se tuvieron que jugar los 'cuartos' con el Utrera para ser el mejor segundo y ascender. Tras perder cuatro a dos en tierras sevillanas, donde se desplazaron hasta siete autobuses repletos de aficionados azulinos, La Isla se engalanó para buscar el milagro que parecía no llegar con el 2 a 1 que señalaba el marcador. Las cosas del destino, el hombre que había planteado el organigrama del nuevo club, que posteriormente tuvo mucho que decir en la historia de la entidad y que había vuelto desde los despachos al terreno de juego, Canito, anotaba en el 90’ el tanto del ascenso y con ello se vivía la primera letra de oro en la historia el 30 de mayo del 2010, un año después de su refundación.

Ya en Tercera, la idea era pasar de puntillas para buscar la incorporación al lugar que nunca se tuvo que abandonar, la Segunda B. Iriondo volvió por tercera vez al banquillo. Llegaron jugadores que luego dejaron una impronta en el equipo y la ciudad como es el caso de Pedro Carrión, Sachetti, Germán, Nono Olvera o Puli que continuaba siendo el artillero isleño por excelencia.

Canito, que venía del CD San Fernando, ideó el nuevo club y anotó el gol del primer ascenso

Tuvo que esperar una temporada más, la 2011/12 para cantar el alirón. Se cambió de entrenador y vino el sevillano Juan Carlos Menudo, con el que llegaron jugadores de La Isla como Ñoño o Tati Maldonado, pero finalmente fue sustituido de nuevo por Antonio Iriondo, el hombre talismán que estaba predestinado a conseguir su segundo ascenso con el equipo azulino, para todos 'su' Club Deportivo. Se consiguió el primer pase con dos empates, 1-1 a domicilio y 0-0 en Bahía Sur, ante el Mutilvera. En la segunda ronda, se le ganaron los dos partidos 2-0 y 0-1 al Levante B y en la gran final tocó el Laudio, al que se le endosó el mismo resultado de la eliminatoria anterior. Los azulinos subían, de la mano con el Sanluqueño, a Segunda B.

Natanael Cano 'Canito' tuvo un papel clave en el renacer del club.

Pepe Masegosa

Ya se estaba donde se quería y la intención era no bajar de donde pertenece este equipo, al menos la tercera categoría del fútbol español. La apuesta era más que significativa, otro hombre cuyo nombre está escrito con letras de oro en la historia azulina, Pepe Masegosa.

Era su primer año como primer técnico, temporada 2012/13. De su mano llegaron jugadores como el sevillista Antoñito o el ex cadista Álvaro García hoy en las filas del Rayo Vallecano y la temporada fue de ensueño, incluso se llegó a ser líder del grupo IV de la Segunda B. Dani Luna había sustituido a Pepe Tréllez en la presidencia del equipo tras el ascenso y Manuel Leira seguía siendo su consejero más directo.

Juanma Carrillo, técnico de La Isla cogió las riendas en la 2013/14 pero su periplo duró poco y fue sustituido a las pocas jornadas por Pepe Masegosa que si en su primer año vio la cara buena de la moneda, en su segundo vio la contraria y como el equipo daba con sus huesos en Tercera de nuevo.

Dani Luna volvió a apostar por el sevillano y, aunque realizó muchos cambios en el equipo, con la llegada de jugadores como Jorge Herrero o Dani Martínez y terminó en segundo lugar en la tabla, no estuvo nada fino en los play offs y la Pobla de Mafumet, a las primeras de cambios rompió la ilusión isleña.

En la tercera temporada de Masegosa al frente del equipo en la 2014/15 las cosas no rodaban todo lo bien que se deseaba y el sevillano no terminó de comerse el turrón en La Isla siendo su segundo Ñoño Méndez el que se hizo con las riendas y, a la postre el que ascendería al equipo. Tras terminar tercero y pasar las dos primeras eliminatorias ante el Europa y el Calahorra, el San Fernando consiguió en la localidad murciana de Águilas, con 600 seguidores en las gradas del estadio El Rubial, su vuelta a Segunda B, en una jornada para no olvidar.

Ya no abandonaría el equipo azulino esta categoría, incluso con la creación de la Primera RFEF, hasta hace dos años cuando comenzó el declive del conjunto de La Isla.

Zapata, visto y no visto

En la 2017/18 fue, sin duda alguna trascendental en la historia del equipo. Tras la llegada de un grupo de inversores con Juan Guerrero y Camilo Puerto y con Zapata como presidente, recalaba en La Isla otro de los hombres con nombre de historia, José Pérez Herrera. De la mano del jerezano llegaron hombres ilustres en La Isla como Toni Doblas, Pedro Ríos, Pau Franch, Raúl Palma, Lolo Guerrero y el descubrimiento de Chris Ramos, hoy en las filas del Cádiz CF, así como el carismático Buba, cuyo nombre coreaba el estadio. Los acontecimientos se dispararon y tras la 'espantada' de Alejandro Zapata, el club se quedó sin rumbo, las oficinas vacías y tuvieron que coger el mando un grupo de aficionados capitaneados por Manuel Gómez Fontao 'Noly' y Ángel Escalón. Tal era la ruina que incluso los aficionados tuvieron que ceder sus vehículos particulares para llevar a los futbolistas al aeropuerto para jugar en Las Palmas. La situación, poco a poco, fue revirtiéndose y al final la temporada terminó con el equipo en noveno lugar y cada vez más aficionados llenando las gradas del ya Iberoamericano.

Los inversores no venden y deciden liquidar un club saneado, un precedente temible

Pero es que en la 2018/19, la cosa fue a más. La llegada al equipo de jugadores como el ex cadista Pablo Sánchez, con Pérez Herrera al mando, hizo deleitar a la afición azulina, más que nunca con el equipo. Fue la mejor campaña, la que más puntos se hizo, 60 en total y solamente el desfonde del equipo en el tramo final de la campaña impidió conseguir los seis puntos necesarios para seguir haciendo historia y jugar los play offs a Segunda A.

La llegada del grupo de Emiratos

Fue entonces cuando de manera sigilosa fue entrando en el club el llamado Grupo Inversor de Emiratos Árabes que, en aquellos momentos, a modo de representación ya visitaban la ciudad. Se hizo con el 98,2 por ciento de las acciones. Era el principio del fin.

Louis Kinziger, el último presidente y uno de lo señalados por la desaparición.

Con Louis Kinziger como presidente y cabeza visible, las temporadas fueron desarrollándose con un gasto importante de dinero. Alberto González fue, sin duda alguna, el entrenador de los últimos tiempos que más ha calado en la afición azulina. La pandemia cortó la racha triunfal de un equipo que parecía encaramado a jugar los play offs de ascenso a Segunda A.

Se consiguió entrar en la recientemente creada Primera RFEF. Si bien es cierto que la entidad crecía como sociedad, en lo deportivo todo era muy diferente y si, en la 2021/22 con Nacho Castro todo parecía ir rodado. En la única y mejor campaña del Grupo MTM al frente del equipo la recta final de la temporada, con ocho derrotas consecutivas empañaron una gran campaña donde el San Fernando hizo las delicias de todos.

Kinziger, cabeza visible del grupo árabe, es el reflejo del fracaso tras una gran inversión

En la 2022/23 no funcionó el equipo y Pablo Alfaro fue el que finalmente salvó al equipo con un empate en Linares. Y la 2023/24 fue un cúmulo de cosas mal hechas. Se comenzó con Héctor Berenguel que no funcionó ni desde lejos. Alfredo Santaelena pareció hacer resurgir a un equipo que se volvió a desinflar y Nano Rivas no impidió que los isleños bajasen a Segunda Federación.

Antonio Iriondo volvió a ilusionar por enésima vez, pero el equipo no arrancó y en la 13ª jornada lo sustituyó Dani Mori. A la desesperada el joven Jaime Bugatto no tuvo ni tiempo, ni suerte, para salvar a un equipo que daba con sus huesos en Tercera Federación.

Con el descenso llegaba la 'espantada' de un grupo inversor que al final ha terminado con la historia del San Fernando CD al negarse a vender o negociar por las acciones. Una entidad que ha vivido, durante 16 años, repleta de sabores y sinsabores, pero que ha hecho que el San Fernando sea un sentimiento compartido. Ahora toca empezar de cero. Toca unirse al CD San Fernando 1940, de la mano de Monchi.