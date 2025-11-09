Xabi Alonso felicita a Óscar Valentín al final del partido.
Xabi Alonso felicita a Óscar Valentín al final del partido. / Mariscal | Efe

Las imágenes del Rayo Vallecano-Real Madrid

El cuadro de Vallecas volvió a incomodar al líder y lo frena con el 0-0

Redacción Deportes

Madrid, 09 de noviembre 2025 - 23:23

El Rayo Vallecano cortó la racha de cuatro triunfos consecutivos en LaLiga EA Sports del Real Madrid, que por cuarta temporada consecutiva es incapaz de ganar en Vallecas, estadio en el que nunca, en 48 años del enfrentamiento, se había quedado sin marcar un tanto.

El Rayo no acusó el cansancio tras jugar competición europea el jueves, con dos días menos de descanso que el Real Madrid. Los porteros Augusto Batalla y Thibaut Courtois fueron decisivos en la primera parte, en dos paradas a Vinícius y Ratiu.

En la segunda parte, el portero rayista sacó dos disparos de Jude Bellingham y Fede Valverde, de un Real Madrid sin contundencia ofensiva. Jorge de Frutos y Álvaro Gacía perdonaron las acciones de mayor peligro del Rayo.

